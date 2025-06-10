Евгений Осиновский сменил тон в отношении Партии реформ

В первую очередь Осиновский отметил, что если родители не будут платить за место в детском саду, то мест может не хватить для всех желающих.

«Детские сады и специалисты подняли вопрос о том, что если детский сад станет бесплатным, то как добиться того, чтобы семьи, которые на самом деле хотят пользоваться детсадовским местом только для того, чтобы приводить ребенка раз или два в неделю, не записывались туда. Потому что в результате доступ всех остальных семей к услугам детского сада фактически ухудшится, поскольку места занимают те, кому они нужны не каждый день», - сказал мэр на пресс-конференции горуправы.