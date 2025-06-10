Евгений Осиновский сменил тон в отношении Партии реформ

Мэр Таллина Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), который до сих пор критиковал Партию реформ за чрезмерное сближение с Центристской партией, во вторник отказался от подобных обвинений и начал выдвигать аргументы, объясняющие, почему в четверг на заседании Таллиннского горсобрания невозможно принять решение об отмене платы за место в детском саду.
В первую очередь Осиновский отметил, что если родители не будут платить за место в детском саду, то мест может не хватить для всех желающих.