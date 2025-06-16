Цихилов: думать нужно над налогами и миграционными законами, а не гнаться за онлайн-казино

– Но ведь в Латвии и Литве этого не произошло, банковский налог помог экономике, она начала расти…

– Там не было таких масштабных налоговых повышений, как в Эстонии. Литва, наоборот, налоги даже понижала. Социальный налог в Литве гораздо ниже, чем в Эстонии. И это тоже важный момент. По этой причине в Эстонии, что бы сейчас ни делали с банками, большого выигрыша для экономики не будет.

– Принесут ли Эстонии пользу налоговые льготы для онлайн-казино? Как известно, одна из коалиционных партий предлагает снизить ставку с 6% до 4%, полагая, что вместо нынешних 40 онлайн-казино в стране появятся десятки и сотни новых…

– Эстония решила включиться в гонку за онлайн-казино в Европе, в которой до сих пор господствовало островное государство Мальта. Оно было фактически столицей гемблинг-индустрии в Европе. На Мальте взимался налог на казино от полпроцента до пяти процентов, в то время как в остальных – крупных странах ЕС – налоги по 20–30%. И вот Эстония решила включиться в эту гонку, причем уже достаточно давно, лет пять назад, существенно увеличив количество онлайн-казино.

Это напоминает понятие эластичного спроса. Если мы понижаем ставку с 6% до 4%, то есть на треть, то у нас автоматически сразу же на треть падают налоговые поступления, которые будут рассчитываться уже по новой ставке.