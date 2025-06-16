Цихилов: думать нужно над налогами и миграционными законами, а не гнаться за онлайн-казино

- Экономике нужны более радикальные меры
- Генералы готовятся к предыдущей войне
- Важно тратить эффективно, а не впустую
Банк Эстонии отмечает, что экономический рост будет даваться с трудом. Что делать с высокой безработицей, дефицитом бюджета и инфляцией? Как восстановить рост экономики?
На вопросы Rus.Postimees ответил в студии предприниматель в финансовой области, глава компании Admirals Александр Цихилов.
Выдержки из беседы:
– В Эстонии сохраняется один из самых высоких в ЕС уровней безработицы (8,6% в I кв. – прим.ред.). Как переломить ситуацию?
– Нужно подумать, как диверсифицировать экономику Эстонии. Акценты, которые расставлялись в последние десятилетия, перестали быть эффективными. Плюс некоторые области вообще закрылись из-за ситуации с Россией, энергоносителей, изменений в сфере логистики, общей геополитической напряженности. Значит, нужно думать об открытии новых направлений.
Сейчас наиболее актуальное направление – это оборонная промышленность или зеленая энергетика.
– Стоит ли делать ставки на развитие ВПК в Эстонии?
– Несомненно. Мир находится в том положении, когда любая страна нуждается как минимум в двух вещах – дронах и снарядах. И если начать производство того и другого, это может быть достаточно прибыльным делом. Не говоря уже о том, что эти же компоненты нужны и самой Эстонии.
Заготавливать дроны впрок – не совсем правильная стратегия. Следует развивать именно сами технологии, чтобы в нужный момент иметь самые новые, самые современные дроны, если вдруг они понадобятся уже для реального использования.
– Как сделать так, чтобы заказы на дроны не уходили в другие страны, а оставались в Эстонии, помогая создать новые рабочие места?
– Эстонии нужно повышать конкурентоспособность. То, что правительство делает сейчас с повышением налогов, отнюдь не способствует повышению конкурентоспособности. Значит, нужно думать что-то и с налогами, и с миграционными законами.
Возможно, есть смысл сделать их более либеральными. И, кстати говоря, в новом коалиционном договоре об этом написано, в том числе – об упрощении ввоза иностранной рабочей силы, пересмотре квот. Правительство, по крайней мере, об этом декларативно заявляет.
– Что вы предлагаете изменить в зеленой экономике? Напомню, что Европа сбавляет зеленые обороты…
– Эстония так или иначе движется к тому, чтобы полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Разумеется, это очень долгий процесс. Думаю, между 40-м и 50-м годом, если тренды не поменяются, это было бы возможно.
Однако мешает огромное количество регуляций, которые сопровождают процесс инвестирования. Эстония сейчас, к сожалению, и без того не самое популярное место для вложений. Инвесторы просто боятся инвестировать сюда из-за геополитики, налогов и ситуации на рынке труда. Нужно думать, что с этим делать.
– Сейчас уже достаточно много говорится и на политическом уровне о том, что нужно бороться с бессмысленными регуляциями. Есть ли результат?
– Разговоров очень много, действительно, но, к сожалению, дальше разговоров дело пока не идет. ЕС пытается унифицировать какие-то принципы и подходы к ряду индустрий – финансовой, энергетической и любой другой. Все это выливается в достаточно сложные директивные документы, исполнение которых превращается в дорогое удовольствие. В основном эти директивы ориентированы на крупные корпорации в Германии, Франции и других больших странах. Компании в Эстонии подчас не могут эти сложные директивы исполнять и утрачивают конкурентоспособность.
Именно поэтому в ряде случаев малые страны ЕС начинают громко заявлять о своем несогласии с теми или иными инициативами и даже добиваются успехов. Например, Ирландия – в налоговых аспектах, Польша и Венгрия – в других направлениях.
Эстония, к сожалению, слабо защищает свои права и права своего бизнеса на европейском уровне. Как правило, все инициативы принимаются молча и безоговорочно, и от этого страдает местная деловая среда.
Следует отстаивать свои интересы, интересы собственных бизнес-инфраструктур в каких-то критических направлениях, чтобы защитить и увеличить конкурентоспособность.
– Слабый экономический рост, высокая безработица и инфляция, растущий дефицит бюджета – это напоминает замкнутый круг. Можно ли из него выйти?
– Нужны более радикальные меры – радикальнее тех, что прописаны в коалиционных соглашениях.
Это касается налоговых инициатив, бюрократии, регуляторных норм, снижения государственных и инфраструктурных издержек. Имею в виду огромное количество всех этих министерств, ведомств, агентств, которые подчас дублируют друг друга.
Радикальные меры должны коснуться и миграционного законодательства, борьбы за таланты на мировом рынке труда. Она уже давно ведется многими государствами, но Эстония, к сожалению, в этом процессе не участвует. А надо бы!
– Что можно сделать иначе в налоговой сфере?
– Здесь выдвигались разные инициативы. Например, вести банковский налог. Лично я здесь не вижу какой-либо пользы для Эстонии, потому что банков в Эстонии не так много. Соответственно конкуренция в этом секторе несколько ниже, чем в других бизнес-средах. Всё, что банки вынуждены будут отдать правительству, они потом просто переложат на плечи населения через увеличение кредитных процентов.
– Но ведь в Латвии и Литве этого не произошло, банковский налог помог экономике, она начала расти…
– Там не было таких масштабных налоговых повышений, как в Эстонии. Литва, наоборот, налоги даже понижала. Социальный налог в Литве гораздо ниже, чем в Эстонии. И это тоже важный момент. По этой причине в Эстонии, что бы сейчас ни делали с банками, большого выигрыша для экономики не будет.
– Принесут ли Эстонии пользу налоговые льготы для онлайн-казино? Как известно, одна из коалиционных партий предлагает снизить ставку с 6% до 4%, полагая, что вместо нынешних 40 онлайн-казино в стране появятся десятки и сотни новых…
– Эстония решила включиться в гонку за онлайн-казино в Европе, в которой до сих пор господствовало островное государство Мальта. Оно было фактически столицей гемблинг-индустрии в Европе. На Мальте взимался налог на казино от полпроцента до пяти процентов, в то время как в остальных – крупных странах ЕС – налоги по 20–30%. И вот Эстония решила включиться в эту гонку, причем уже достаточно давно, лет пять назад, существенно увеличив количество онлайн-казино.
Это напоминает понятие эластичного спроса. Если мы понижаем ставку с 6% до 4%, то есть на треть, то у нас автоматически сразу же на треть падают налоговые поступления, которые будут рассчитываться уже по новой ставке.
Каков следующий шаг? Это значит нужно восполнить сначала новыми участниками выпадающие доходы и затем набрать еще большее число участников, чтобы цифры налоговых поступлений начали расти.
Задача не из легких. Во-первых, у рынка есть какой-то разумный предел. Во-вторых, конкуренты, другие юрисдикции тоже не спят и могут действовать адекватными мерами. Это достаточно сложная, а в итоге малозначительная инициатива – с точки зрения абсолютных налоговых сборов и эффективности мер. В лучшем случае речь идет о десятках миллионов евро.
– Если говорить о налоговой нагрузке на предприятия и население, то достигнут ли предел?
– Существует исследование, что если 40% всех поступлений отдается в налоги, то за этой цифрой уже начинается резкое падение. То есть начинается массовый уход от налогов всех и вся. И лучше этот предел не переходить. В этом случае государство, повышая налоги, не только не получит дополнительные налоговых поступлений, но еще и потеряет часть того, что было. Здесь нужно действовать очень аккуратно.
Тем более, если повышение налогов уже идет несколько лет. Когда неуклонно каждый год или полгода вводятся какие-то новые налоги или повышаются старые, то население и бизнес уже достаточно сильно обеспокоены этим фактом. Это здорово подхлестывает инфляцию.
– Что делать с растущей инфляцией?
– Налоги – это мощнейший вкладчик в инфляцию. Можно на 100% быть уверенным, что любое повышение налогов обязательно приведет к повышению инфляции.
– С 1 июля нас ждет повышение налога с оборота до 24%. Наверняка, инфляция снова разгонится. Можно ли ее контролировать?
– Повышение налогов связано с необходимостью усилить безопасность государства, выйти на 5% военных затрат по отношению к ВВП, восполнить те пробелы в системах защиты, которые есть.
Проблема только в том, что, как и везде, генералы всегда готовятся к предыдущей войне, а не к текущей.
Понятие современной войны очень сильно изменилось за последние годы. Теперь мы имеем дело в большей степени с войной дронов, а не танков, авиации, артиллерии и так далее. И здесь важно нести затраты эффективно, а не сжигать их впустую, только потому что была определена неправильная стратегия.
– Прогнозы говорят о том, что ставка Euribor скоро может опуститься ниже 2%. Что принесет экономике снижение «ключа»?
– Мы, как и вся Европа и мир в целом, несколько лет жили при нулевых и даже отрицательных ставках. Это имело свой как позитивный, так и негативный эффект. В случае дальнейшего снижения ставки те заемщики, которые выплачивают ежемесячные кредиты по ипотеке или какие-то иные формы кредитов, от этого только выиграют.
– Много ли выиграют? Когда население и предприниматели смогут более или менее облегченно вздохнуть?
– Конечно, это даст некоторое облегчение. Однако более дешевые деньги опять могут отразиться на инфляции в будущем.
– Когда мы сможем говорить об ощутимом росте ВВП и реальном восстановлении экономики?
– Во многом это зависит от степени развития геополитической напряженности. Если она будет спадать, то страны смогут больше заботиться о восстановлении реальных секторов экономики, не будут тратить огромные деньги на увеличение обороноспособности, что тоже даст свой позитивный эффект. И главное – даст сигнал многим инвесторам, что потенциально предфронтовые государства теперь не такие высокорисковые, как сейчас.
– Есть ли риск ухудшения экономической ситуации?
– Предугадать заранее сложно. Возможно, к концу года безработица снизится до относительно приемлемых значений. Однако в экономике никогда нельзя исключать каких-то коллапсов и кризисов, связанных с геополитической напряженностью и инициативами президента США. Это затронет Эстонию, и если не напрямую, то через ее основных партнеров – Германию, Финляндию и т.д. И уже их проблемы могут перекинуться на нас.
– Актуальна ли проблема высокой безработицы для IT и финансового сектора?
– В IT-секторе серьезной безработицы нет. Новый найм остановлен до лучших времен, но сокращений практически не происходит.
Что касается финансовой сферы, то пока ставки были достаточно высоки, банки, например, жили очень хорошо. Для них это лучшее, что может быть. В этой области, наоборот, шел активный найм.
Подробнее в повторе!
- Какие срочные шаги необходимо предпринять?
- Нужен ли дополнительный налог на банки?
- Стоит ли делать ставки на развитие ВПК?
- В чем польза налоговых льгот для онлайн-казино?
- Когда ставка Euribor опустится ниже 2%?
- Что принесет экономике снижение «ключа»?
- Ослабевает ли давление на бизнес регуляций?