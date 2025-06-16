Студия Postimees: как избежать ухудшения дел в экономике? Отвечает эксперт в финансовой области

Банк Эстонии отмечает, что экономический рост будет даваться с трудом. Что делать с высокой безработицей, дефицитом бюджета и инфляцией? Как восстановить рост экономики?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии предприниматель в финансовой области, глава компании Admirals Александр Цихилов. Следите за беседой в 10:00!
- Какие срочные шаги необходимо предпринять?
- Нужен ли дополнительный налог на банки?
- Стоит ли делать ставки на развитие ВПК?
- В чем польза налоговых льгот для онлайн-казино?
- Когда ставка Euribor опустится ниже 2%?
- Что принесет экономике снижение «ключа»?
- Ослабевает ли давление на бизнес регуляций?