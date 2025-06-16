Skip to footer
Пн, 16.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: как избежать ухудшения дел в экономике? Отвечает эксперт в финансовой области

Банк Эстонии отмечает, что экономический рост будет даваться с трудом. Что делать с высокой безработицей, дефицитом бюджета и инфляцией? Как восстановить рост экономики?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии предприниматель в финансовой области, глава компании Admirals Александр Цихилов. Следите за беседой в 10:00!

  • Какие срочные шаги необходимо предпринять?
  • Нужен ли дополнительный налог на банки?
  • Стоит ли делать ставки на развитие ВПК?
  • В чем польза налоговых льгот для онлайн-казино?
  • Когда ставка Euribor опустится ниже 2%?
  • Что принесет экономике снижение «ключа»?
  • Ослабевает ли давление на бизнес регуляций? 
Комментарии

Ключевые слова

Наверх