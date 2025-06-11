Устроивший стрельбу в австрийской школе оставил прощальное письмо

Как пишет австрийская газета Krone Zeitung, оно было обнаружено сотрудниками полиции в ходе обыска.

Между тем австрийские СМИ и полиция сообщили новые подробности о личности нападавшего: 21-летний Артур А. был гражданином Австрии. Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер рассказал на пресс-конференции, что Артур А. ранее учился в гимназии Драйшютценгассе, но так и не окончил ее.

Из прощального письма следует, что мужчина чувствовал себя жертвой моббинга. СМИ ранее писали со ссылкой на источники об этом обстоятельстве как возможном мотиве жестокого преступления.

Траур в Австрии в связи с нападением на школу в Граце

В связи с трагедией, унесшей по состоянию на вечер 10 июня жизни 11 человек, в том числе самого Артура А., который совершил самоубийство в школьном туалете, в Граце на ближайшие три дня отменены все культурные и праздничные мероприятия, а также съезды политических партий. В стране объявлен трехдневный траур.

Национальный флаг Австрии на здании парламента страны в Вене 10 июня был приспущен. В 21.00 по местному времени жители города собираются выйти с горящими свечами на центральную площадь, чтобы почтить память жертв. 11 июня по всей Австрии пройдет минута молчания.