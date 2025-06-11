Norstat: EKRE поднялась на вторую строчку рейтинга

Согласно последним результатам, за партию «Отечество» готовы проголосовать 26,1% имеющих право голоса граждан, за Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) – 17,1%, а за Центристскую партию и Партию реформ – по 16,9%.

Поддержка партии «Отечество», лидирующей в рейтинге, за последнюю неделю существенно не изменилась, однако за последние три недели снизилась в общей сложности на 1,8 процентного пункта.

На второе место в рейтинговой таблице поднялась Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), чья поддержка выросла за неделю на 1,4 процентного пункта. За EKRE следуют Центристская партия и Партия реформ, имеющие одинаковый уровень поддержки.

Следом за первой четверкой идут Социал-демократическая партия (11,6%), Партия правых (5,4%) и «Ээсти 200» (3,3%).

В целом партии, входящие в коалицию, поддерживают 20,2% респондентов, а оппозиционные партии Рийгикогу – 71,7% опрошенных.