Norstat: EKRE поднялась на вторую строчку рейтинга

В сотрудничестве НКО «Институт общественных исследований» и исследовательской фирмы Norstat Eesti AS каждую неделю проводится опрос, в рамках которого выясняется партийная принадлежность избирателей.
Согласно последним результатам, за партию «Отечество» готовы проголосовать 26,1% имеющих право голоса граждан, за Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) – 17,1%, а за Центристскую партию и Партию реформ – по 16,9%.
Поддержка партии «Отечество», лидирующей в рейтинге, за последнюю неделю существенно не изменилась, однако за последние три недели снизилась в общей сложности на 1,8 процентного пункта.
На второе место в рейтинговой таблице поднялась Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), чья поддержка выросла за неделю на 1,4 процентного пункта. За EKRE следуют Центристская партия и Партия реформ, имеющие одинаковый уровень поддержки.
Следом за первой четверкой идут Социал-демократическая партия (11,6%), Партия правых (5,4%) и «Ээсти 200» (3,3%).
В целом партии, входящие в коалицию, поддерживают 20,2% респондентов, а оппозиционные партии Рийгикогу – 71,7% опрошенных.
Указанные цифры, обнародованные 11 июня, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 12 мая по 8 июня были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.