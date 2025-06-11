Торговая сеть отзывает из продажи потенциально опасный для здоровья детей товар

Согласно результатам испытаний, изделие не соответствует требованиям стандарта EN ISO 8098:2023, пункт 4.8.6, касающимся проверки на усталость материала. В ходе теста руль и вынос руля выдержали примерно 72% от обязательных 200 000 циклов нагрузки. Поскольку срок эксплуатации детских велосипедов составляет около десяти лет, поломка может произойти примерно на седьмом году использования.