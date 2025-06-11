Финляндия драматично обыграла Польшу, матч был прерван из-за проблем со здоровьем у зрителя

Поляки начали матч активно, но первыми отличились финны. Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски сбил в штрафной Робина Лода, и арбитр назначил пенальти в пользу хозяев поля. Его уверенно реализовал Йоэль Похьянпало.

Вопреки ходу игры финская команда вышла вперед и могла уйти на перерыв с преимуществом в два мяча, если бы удар Каана Кайринена, пришедшийся в перекладину, оказался чуть точнее.

В начале второго тайма у Финляндии было еще несколько возможностей отличиться, однако второй мяч хозяева забили лишь на 64-й минуте — отличился Бенжамин Келльман. Уже спустя пять минут поляки воспользовались неразберихой у ворот финнов, и Якуб Кивиор сократил отставание.

Всего через несколько минут после гола Польши одному из зрителей на трибуне потребовалась реанимация — к нему немедленно подошли медики. Игроки обратили внимание арбитра на происходящее, и он прервал матч. Фанат был доставлен в больницу, и, по последним данным, его состояние оставалось критическим.

Во время матча одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Фото: Piotr Kucza

Более пяти минут игроки ждали у кромки поля, после чего арбитр отправил команды в раздевалки. Встреча возобновилась спустя полчаса — с 80-й минуты. В итоге судья добавил одиннадцать минут, за которые Польша пыталась сравнять счет, но все усилия оказались безрезультатными.

Финляндия возглавила свою отборочную группу, набрав семь очков в четырех матчах. На втором месте идет сборная Нидерландов, которая провела только две встречи, обе завершив победой. Во вторник голландцы разгромили Мальту со счетом 8:0, причем пять мячей были забиты за последние тридцать минут игры. Польша, сыграв три матча, имеет в своем активе шесть очков.

Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки рассказал журналистам после матча, что, когда игру прервали, командам предложили продолжить встречу в среду. «Ни одна человеческая жизнь не важнее другой. Но подобные ситуации всегда воспринимаешь особенно остро, если на поле страдает твой коллега-футболист», – сказал Градецки.

Он имел в виду финальный турнир чемпионата Европы 2021 года, когда в матче между Данией и Финляндией у Кристиана Эриксена остановилось сердце, и встреча была прервана. «Главное, что человеку была оказана медицинская помощь. В этом не может быть никаких сомнений, даже несмотря на то что в итоге мы выиграли матч», – добавил Градецки.