Уличенный в использовании допинга двоеборец лишился медали чемпионата мира

В конце мая Зайдль утверждал, что причиной аномальных показателей крови в ноябре 2019 года стала не кровяная допинговая манипуляция, а редкое иммунное заболевание под названием гипогаммаглобулинемия.

В интервью газете Salzburger Nachrichten Зайдль объяснил, что гипогаммаглобулинемия может из-за воспаления или болезни сделать анализ крови подозрительным.

По данным австрийской общественной телерадиокомпании, несколько ученых поддержали версию Зайдля, и спортсмен даже согласился пройти проверку на детекторе лжи, но это не убедило CAS.

Таким образом, строгое наказание, назначенное Зайдлю, осталось в силе. Все его результаты, показанные в период с 6 октября 2016 года по 18 февраля 2017 года и с 19 февраля 2019 года по 1 апреля 2019 года, были аннулированы.