Уличенный в использовании допинга двоеборец лишился медали чемпионата мира

Австрийский двоеборец Марио Зайдль (32) после пяти лет разбирательств официально признан виновным в применении допинга, поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) не отменил его дисквалификацию.
В конце мая Зайдль утверждал, что причиной аномальных показателей крови в ноябре 2019 года стала не кровяная допинговая манипуляция, а редкое иммунное заболевание под названием гипогаммаглобулинемия.
В интервью газете Salzburger Nachrichten Зайдль объяснил, что гипогаммаглобулинемия может из-за воспаления или болезни сделать анализ крови подозрительным.
По данным австрийской общественной телерадиокомпании, несколько ученых поддержали версию Зайдля, и спортсмен даже согласился пройти проверку на детекторе лжи, но это не убедило CAS.
Таким образом, строгое наказание, назначенное Зайдлю, осталось в силе. Все его результаты, показанные в период с 6 октября 2016 года по 18 февраля 2017 года и с 19 февраля 2019 года по 1 апреля 2019 года, были аннулированы.
Кроме того, решение суда означает, что сборная Австрии по двоеборью и сам Зайдль лишаются бронзы чемпионата мира в командных соревнованиях 2019 года. Спустя шесть лет место на подиуме заняла команда Японии.