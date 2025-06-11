«Человек из крови и кости». Новый президент Польши может быть одновременно антироссийским и антиукраинским

Рассуждая о восточной политике Кароля Навроцкого, один из моих варшавских собеседников описал ее так: «Он, конечно, антироссийский. Но и антиукраинский. Это в сегодняшней Польше вполне возможно».

Отношение Навроцкого к Москве определяется не только тем, что российское МВД объявило его в розыск за разрушение советских памятников. Навроцкий принадлежит к политическому лагерю Ярослава Качиньского, а у того особый счет к Кремлю. В среде электорального ядра «Права и справедливости» распространена теория о том, что российские власти причастны к авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой в апреле 2010 года погиб брат-близнец лидера этой партии, тогдашний президент Лех Качиньский.

Отношение же Навроцкого к Украине предельно рационально и прагматично. Он, с одной стороны, считает оправданной и соответствующей интересам Польши дальнейшую военную поддержку Киева с тем, чтобы агрессивная империалистическая Россия была физически как можно дальше от польских границ.

В то же время - и это объединяет Навроцкого со всем мейнстримом польской политики - он выступает категорически против участия польских военных в любом контингенте, который гипотетически может быть выслан в Украину в рамках мирного процесса.