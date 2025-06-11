Польский тренер пытался свалить уход Левандовски на игроков, но его уловка провалилась

Все началось с того, что нападающий FC Barcelona решил пропустить текущий сбор национальной команды после изматывающего сезона. Если на первой игре Левандовски еще был с командой, то потом уже нет.

Причиной стало то, что Проберж лишил Левандовски капитанской повязки и передал ее полузащитнику «Наполи» Петр Зелинкому. После этого Левандовски заявил, что больше не доверяет Пробержу и, пока 52-летний поляк остается на посту тренера, он не будет играть за национальную сборную.

Во вторник вечером Польша мграла с Финляндией в отборочном цикле чемпионата мира. Однако на предматчевой пресс-конференции в понедельник главным вопросом, разумеется, стала ситуация вокруг Левандовски.

«Я поговорил со многими игроками и членами штаба. Это решение было обдуманным и принято с учетом интересов команды, – пояснил Проберж. – Прежде всего, оно сделано на благо коллектива. Я понимаю, что это очень сложное решение относительно выдающегося футболиста, но я уверен, что оно правильное для команды. В то же время я открыт к диалогу, все возможно».

Проберж дал понять, что, хотя именно он лишил Левандовски капитанской повязки, решение принималось с участием совета игроков сборной, в который входят Якуб Кивиор, Пшемыслав Франковски, Ян Беднарек и Зелинский.

Однако выяснилось, что тренер солгал. Польские СМИ сообщают, что сразу после пресс-конференции игроки были возмущены словами наставника и потребовали, чтобы он взял свои слова обратно.

Поздно вечером в понедельник Польский футбольный союз опубликовал короткое заявление: «Польский футбольный союз опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что инициатором замены капитана национальной сборной выступил совет команды. Встречи тренера Михала Пробержа с советом игроков не было, решение единолично принял главный тренер».