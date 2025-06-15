На прошедшей неделе на нашем ресторанном рынке царило завидное оживление. Заработали три новых ресторана. На подходе еще парочка. В социальных сетях огоньку добавила довольно агрессивная реклама открывшегося пару месяцев назад заведения класса люкс… Да еще и новые звезды Мишлена скоро засияют на дверях. В общем, гастрономическая жизнь бьет ключом. Побывать на всех мероприятиях было невозможно, но кое-что разузнать и посетить удалось, об этом и рассказ.