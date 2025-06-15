На прошедшей неделе на нашем ресторанном рынке царило завидное оживление. Заработали три новых ресторана. На подходе еще парочка. В социальных сетях огоньку добавила довольно агрессивная реклама открывшегося пару месяцев назад заведения класса люкс… Да еще и новые звезды Мишлена скоро засияют на дверях. В общем, гастрономическая жизнь бьет ключом. Побывать на всех мероприятиях было невозможно, но кое-что разузнать и посетить удалось, об этом и рассказ.

На нашей гастрономической карте появятся не только  новые названия. Некоторые рестораны просто поменяют дислокацию и откроются в новых, подчас гораздо более престижных и выгодных с точки зрения логистики местах. 

То, что Lido теперь можно посетить в кинотеатре Coca Cola Plaza, а KFC занял контору Swedbank на Хобуяама, знают, наверное, все. Но эти события, с точки зрения ресторанной жизни столицы, простите, мелочи. А вот переезд ресторана Moon - новость серьезная.

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