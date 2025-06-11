Исследование: подработки приносят некоторым жителям Эстонии более 800 евро в месяц

По данным исследования, за последний год 69 процентов жителей Эстонии либо зарабатывали дополнительный доход, либо задумывались об этом.

«Доля тех, кто получает дополнительные доходы или интересуется подработкой, по сравнению с опросом 2023 года осталась стабильной. Вместе с тем, значительно выросло недовольство работой, карьерой и, прежде всего, уровнем доходов. Наибольшее неудовлетворение отмечается среди людей с низким уровнем образования и дохода, а также среди безработных», – пояснила руководитель Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank Мари-Лийз Яэгер.

Основным препятствием для получения дополнительного дохода по-прежнему остается нехватка времени – на это указали 45% респондентов, особенно занятые на полной ставке, имеющие высшее образование и проживающие в Таллинне. Кроме того, 30% участников сомневаются в своих навыках, 22% считают препятствием высокие налоги и избыточную бюрократию, а 16% опасаются неудачи. Если высокие налоги больше беспокоят людей старшего возраста, то неуверенность характерна для молодежи 18–24 лет и безработных.

Чаще всего дополнительный доход получают люди с высокими должностями и заработком: например, в прошлом году подрабатывали 56% топ-руководителей и предпринимателей, а также 49% тех, чья чистая зарплата превышает 1800 евро в месяц. О подработке чаще задумываются люди с низким доходом: это сотрудники среднего звена, специалисты, офисные работники и занятые физическим трудом.

Половина тех, кто имеет подработку помимо основной работы, зарабатывает на ней до 200 евро в месяц, 31% – от 200 до 800 евро, и 8% – более 800 евро.