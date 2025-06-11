Исследование: подработки приносят некоторым жителям Эстонии более 800 евро в месяц

Свежие результаты исследования Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank показывают, что 36 процентов жителей Эстонии уже имеют дополнительный доход, а каждый третий проявляет к этому интерес. Главные причины подработок - рост повседневных расходов и стремление повысить финансовую стабильность.
По данным исследования, за последний год 69 процентов жителей Эстонии либо зарабатывали дополнительный доход, либо задумывались об этом.
«Доля тех, кто получает дополнительные доходы или интересуется подработкой, по сравнению с опросом 2023 года осталась стабильной. Вместе с тем, значительно выросло недовольство работой, карьерой и, прежде всего, уровнем доходов. Наибольшее неудовлетворение отмечается среди людей с низким уровнем образования и дохода, а также среди безработных», – пояснила руководитель Информационного центра по финансовым вопросам Swedbank Мари-Лийз Яэгер.
Основным препятствием для получения дополнительного дохода по-прежнему остается нехватка времени – на это указали 45% респондентов, особенно занятые на полной ставке, имеющие высшее образование и проживающие в Таллинне. Кроме того, 30% участников сомневаются в своих навыках, 22% считают препятствием высокие налоги и избыточную бюрократию, а 16% опасаются неудачи. Если высокие налоги больше беспокоят людей старшего возраста, то неуверенность характерна для молодежи 18–24 лет и безработных.
Чаще всего дополнительный доход получают люди с высокими должностями и заработком: например, в прошлом году подрабатывали 56% топ-руководителей и предпринимателей, а также 49% тех, чья чистая зарплата превышает 1800 евро в месяц. О подработке чаще задумываются люди с низким доходом: это сотрудники среднего звена, специалисты, офисные работники и занятые физическим трудом.
Половина тех, кто имеет подработку помимо основной работы, зарабатывает на ней до 200 евро в месяц, 31% – от 200 до 800 евро, и 8% – более 800 евро.
«Хотя за два года выросли и зарплаты, и цены, размер дополнительного дохода остался прежним, – отметила Яэгер. - Люди с невысокими доходами все чаще готовы довольствоваться подработкой до 200 евро в месяц, а для получающих высокую зарплату становится мотивацией доход не менее 500 евро».
Главными причинами поиска дополнительного заработка названы общий рост цен и стремление к финансовой устойчивости.
«Рост цен ощущается очень остро: целых 57% опрошенных берутся за подработку из-за подорожания товаров и услуг», – подчеркнула Яэгер.
В основном дополнительный доход тратится на повседневные расходы, однако 27% респондентов тратят его на собственные удовольствия, а столько же – инвестируют в приумножение своего имущества.
«Результаты исследования показывают, что молодые люди и занятые на более высоких должностях чаще инвестируют дополнительные средства, в то время как низкооплачиваемые респонденты направляют подработанное преимущественно на ежедневные и медицинские траты», – добавила Яэгер.
Самыми популярными способами заработка стали фриланс и оказание услуг: например, веб-дизайн, перевод, фотография, уход за детьми или консультации. Дополнительный доход от сдачи недвижимости получают 6% участников опроса. Также отмечаются продажа своих вещей и работа через платформы.
В онлайн-опросе, заказанном центром Swedbank и проведенном Norstat, приняли участие 1000 жителей Эстонии – представительная выборка населения в возрасте от 18 до 74 лет. Опрос проводился в июне этого года. Предыдущий аналогичный опрос был проведен в 2023 году.