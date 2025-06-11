Пляжи любимого эстонцами испанского курорта закрыты из-за неожиданной находки

В популярном среди туристов прибрежном городе Валенсия, Испания, временно закрыты семь пляжей, поскольку в песке было обнаружено неизвестное белое вещество. Власти проводят расследование и просят людей воздержаться от купания в море.
В восточноиспанском регионе Валенсия на семи прибрежных участках сейчас развеваются красные флаги - это означает, что купание там запрещено. Ограничения были введены после того, как в минувшие выходные на пляжах начала появляться загадочная белая субстанция, происхождение которой до сих пор остается неизвестным.
Речь идет о скоплениях мелких белых частиц, покрывших километры побережья в районе Сафор - особенно популярном направлении среди туристов. Под временное закрытие попали пляжи в Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандии, Пилесе, Оливе, Мирамаре, Даймусе и Бельрегуарде.
Похоже на пластиковые гранулы, но точный состав пока неизвестен
Местные власти опубликовали снимки, на которых на песке видны белые частицы размером с рисовое зерно, напоминающие пластиковые гранулы - материал, широко использующийся в производстве пластмасс по всему миру. Тем не менее, испанские власти пока не подтвердили, о каком именно веществе идет речь.
Служба охраны природы Гражданской гвардии SEPRONA проводит расследование, чтобы установить происхождение вещества и выяснить, представляет ли оно экологическую или санитарную угрозу. О случившемся также проинформированы портовые власти Валенсии, поскольку вещество было обнаружено и в припортовых водах - особенно в районе устья реки Серпиз, которая впадает в Средиземное море неподалеку от города Гандия.
Следят за возможным распространением вещества
Морские патрули получили указание постоянно наблюдать за районом, чтобы вовремя выявить возможные новые участки загрязнения. Ограничения были введены утром в понедельник и останутся в силе до полного выяснения обстоятельств.
Серьеный удар по туризму
Новость стала ударом для туристического сектора, особенно в контексте потока туристов из Великобритании, которая остается одним из крупнейших источников иностранного туризма в Валенсии. В 2024 году регион посетило около 2,4 миллиона британцев - на 11,3% больше, чем годом ранее.
Проблемы и на Лансароте
Это не единственный случай закрытия пляжей в Испании за последнее время. Несколько дней назад был введен запрет на купание на пляже Плайя Дорада на острове Лансароте, после того как тесты воды выявили микробиологическое загрязнение. Местные власти закрыли пляж в профилактических целях, и он будет вновь открыт только после получения безопасных результатов анализов.
На данный момент главный вопрос, который волнует как местных жителей, так и туристов: что это за загадочное вещество, оказавшееся на берегу Средиземного моря, - и представляет ли оно опасность для людей и окружающей среды?
Источники: CBS, Olive Press News Spain