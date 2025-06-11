Пляжи любимого эстонцами испанского курорта закрыты из-за неожиданной находки

В восточноиспанском регионе Валенсия на семи прибрежных участках сейчас развеваются красные флаги - это означает, что купание там запрещено. Ограничения были введены после того, как в минувшие выходные на пляжах начала появляться загадочная белая субстанция, происхождение которой до сих пор остается неизвестным.

Речь идет о скоплениях мелких белых частиц, покрывших километры побережья в районе Сафор - особенно популярном направлении среди туристов. Под временное закрытие попали пляжи в Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандии, Пилесе, Оливе, Мирамаре, Даймусе и Бельрегуарде.

Похоже на пластиковые гранулы, но точный состав пока неизвестен

Местные власти опубликовали снимки, на которых на песке видны белые частицы размером с рисовое зерно, напоминающие пластиковые гранулы - материал, широко использующийся в производстве пластмасс по всему миру. Тем не менее, испанские власти пока не подтвердили, о каком именно веществе идет речь.

Служба охраны природы Гражданской гвардии SEPRONA проводит расследование, чтобы установить происхождение вещества и выяснить, представляет ли оно экологическую или санитарную угрозу. О случившемся также проинформированы портовые власти Валенсии, поскольку вещество было обнаружено и в припортовых водах - особенно в районе устья реки Серпиз, которая впадает в Средиземное море неподалеку от города Гандия.

Следят за возможным распространением вещества