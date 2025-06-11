Полтысячи шахедов вместо переговоров. Обзор событий в Украине

Украина атакует российские аэродромы, РФ атакует родильные дома и памятники истории. Киев приценивается к американскому оружию и создает собственные баллистические ракеты. Санкции должны быть, настаивает украинский министр, его поддерживают в Брюсселе, Вильнюсе и много где еще. Угроза запуска Запорожской АЭС, МАГАТЭ озабочен.
10 июня была возвращена из российского плена первая группа тяжелораненых и раненых украинских военных. Наверное, этот обмен - едва ли не единственный реальный результат переговоров в Стамбуле, которые проходили неделю назад. Больше не было сделано ни одного шага к миру.
В Украине каждого, кого удается вырвать из российского плена, встречают как героя и видят в каждом таком случае важный гуманитарный акт. Тем более, что российская сторона до сих пор держит в плену защитников Мариуполя - и это уже длится ровно три года. Среди той группы, что вернулась домой 10 июня, было и несколько защитников Мариуполя, сообщило командование Сухопутных войск Украины. Но еще тысячи украинских военных остаются в российском плену в нечеловеческих условиях.
А что ж в остальном? Тяжелейшие бои на Донбассе и на границе между Сумской (Украина) и Курской(РФ) областями. И еще рекордные воздушные налеты. В ночь с 8 на 9 июня Украину атаковали 499 российских средств воздушного нападения - ракет и беспилотников дальнего действия. Еще пару месяцев назад такие цифры было трудно себе представить, а сейчас это становится рутиной.
И вот тут сразу вопрос - что это все означает?
Российская пропаганда недовольна
После операции «Паутина», которая состоялась 1 июня и которая вылилась в уничтожение примерно трети российской стратегической авиации, поднялась бурная волна криков о так называемом «российском Перл-Харборе». Российская пропаганда - от блогеров-«военкоров» до сидящих за пределами РФ свободолюбивых российских журналистов вроде Юлии Латыниной, транслировали одну и ту же мысль, практически под копирку.
Дескать, массированная атака украинских дронов на российские военные аэродромы есть нечто вроде атаки японской авиации на Перл-Харбор во время Второй мировой, которая для Японии закончилась американской ядерной бомбардировкой.
Все это прокачивалось с абсолютно искренним выражением лица, упуская, как минимум одно важное обстоятельство: Перл-Харбор случился до объявления войны между Японией и США, а Украина отбивается от российской агрессии уже три года и четыре месяца. Вторая идея, что прокачивается российской пропагандой - требования «примерно наказать» Киев. И в рамках этой идеи последующие атаки называли «ответкой». Что тоже не выдерживает проверкой фактами.
Вот, к примеру, неделя перед «Паутиной», а точнее цифры ежедневных российских воздушных атак на Украину:
ночь с 24 на 25 мая - 367 средств воздушного нападения, включая девять баллистических ракет, 60 крылатых ракет воздушного и морского базирования разных видов, а также 298 беспилотников дальнего действия.
ночь с 25 на 26 мая - 364 средств нападения, включая девять крылатых ракет воздушного базирования и 355 БпЛА дальнего действия;
ночь с 26 на 27 мая - 60 беспилотников дальнего действия;
ночь с 27 на 28 мая - 94 средств нападения, включая пять баллистических и одну авиационную ракеты, а также 88 БпЛА дальнего действия;
ночь с 28 на 29 мая - 90 БпЛА дальнего действия;
ночь с 29 на 30 мая - 92 средства нападения, включая две баллистические ракеты и 90 БпЛА дальнего действия;
ночь с 30 на 31 мая - 114 средств нападения, включая семь ракет разных типов и 107 БпЛА дальнего действия;
ночь с 31 мая на 1 июня - 114 средств нападения, включая семь ракет разных типов и 107 БпЛА дальнего действия.
Наверное, не было бы смысла приводить весь список российских атак за неделю перед «Паутиной», но иначе невозможно объяснить логику украинского командования. Больше двух лет Украина подвергалась атакам российской тяжелой авиацией и беспилотниками. Россия преимущественно атаковала украинские города, энергетику и газовую инфраструктуру. Понятно, что украинское командование серьезно вложилось в то, чтобы эти российские средства нападения изрядно проредить.
То есть никаким приглашением к эскалации с украинской стороны тут и не пахнет. Есть просто планомерная работа - украинские дроны атакуют предприятия российского военно-промышленного комплекса и военные цели в глубине территории.
Например, в ночь с 5 на 6 июня украинские силы атаковали два аэродрома стратегической авиации - «Дягилево» (Ивановская область) и «Энгельс» (Саратовская область). На базе «Энгельс» атаковали оставшиеся после «Паутины» самолеты и жгли базу авиатоплива.
А в ночь с 8 на 9 июня украинские дроны атаковали заводы «ВНИИР-Прогресс» и «АБС Электро» в городе Чебоксары - там производились адаптивные антенны «Комета», которые используются в системах наведения ударных БпЛА типа «Шахед/Герань», в управляемых авиабомбах, крылатых ракетах. В ту же ночь украинские дроны атаковали аэродром «Саваслейка» (Нижегородская область), с которого обычно взлетают носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» - самолеты МИГ-31К. Генштаб ВСУ сообщил, что два самолета смогли сжечь - МиГ-31 и Су-30/34.
Идет практически еженощный обмен воздушными ударами вглубь территории. Разница только в том, что украинские силы атакуют военные цели, а российские - преимущественно гражданские. В ночь с 9 на 10 июня, во время массированных атак на Одессу были разрушены родильный дом, станция переливания крови, часть повильонов Одесской киностудии, погибли двое одесситов и девять человек ранены.
В Киеве в результате массированного налета в ночь с 9 на 10 июня были раненные, повреждение получил Софийский собор - объект мирового наследия ЮНЕСКО, памятник более чем с тысячелетней историей. Также пострадали жилые дома и офисный центр невдалеке от центра столицы. Для тушения пожара на севере Киева пришлось использовать один из переданных Португалией пожарных вертолетов Ка-32.
Нужны санкции, нужно оружие
Все это происходит на фоне довольно непростых нынче отношений между Киевом и Вашингтоном. В Украину продолжают поступать пакеты военной помощи от США, которые были одобрены еще предыдущей администрацией. Но эксперты в один голос утверждают, что именно этот поток исчерпается к июлю. Критически важными для Украины из этого потока помощи являются системы ПВО и ракеты к ним. В условиях, когда чуть ли не каждую ночь российские баллистические и крылатые ракеты летят по украинским городам, эти запасы расходуются довольно быстро.
Киев уже пытается договориться с Вашингтоном о закупке американского оружия, в том числе - в рамках известного соглашения о минеральных ресурсах. Ведутся и переговоры о том, что какие-то закупки будут проводить западноевропейские партнеры для последующей отправки в Украину.
Европейские партнеры настроены довольно жестко, но не все в Киеве считают их заявления однозначно искренними. «Я очень надеюсь, что новости об этих ночных атаках уже дошли до тех, кто принимает решения, и побудят их оказать большее давление на Россию, чтобы остановить этот террор», - заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
«Россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет, и ожидается, что лидеры западного альянса согласятся увеличить военные расходы до 5% ВВП в этом месяце, чтобы сдержать эту угрозу», - цитирует The Guardian заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время его визита в Лондон в начале текущей недели.
Словосочетание «глубокая озабоченность» уже воспринимается многими в Украине как мем и синоним деланного сочувствия, а также вежливого отказа в реальной поддержке. Огромная благодарность за всевозможную поддержку сочетаются в украинском обществе с плохо скрываемым раздражением по поводу все еще импотентности системы санкций против РФ.
Слова генерального секретаря НАТО о накоплении вооружений воспринимаются с удивлением – оружие точно нужнее сейчас в Украине, чтобы его не пришлось потом использовать на территории стран Балтии, Польши, Чехии и Румынии.
Украина остро нуждается в дальнобойных системах, чтобы уничтожать российскую военную логистику и производства наиболее опасных вооружений. Но дальше обещаний партнеры пока что не движутся. Киев вкладывается в разработку и производство все более дальнобойных систем. По неподтвержденным данным, уже применялись единичные экземпляры украинских баллистических ракет, но массового их производства пока нет. Эти технологии в Украине имеются - собственные, не заимствованные. Не хватает лишь ресурсов для масштабирования.
Точно так же Киев нуждается в ресурсах для масштабирования производства тактических дронов, по числу которых РФ уже опережает. Что, собственно и является причиной тяжелого положения на фронте - включая определенные территориальные потери.
И это все происходит одновременно с военной эскалацией, которую предпринимает Кремль. «Только Россия блокирует мирный процесс. Россия до сих пор не дала ответа на наши конструктивные предложения, которые мы передали напрямую перед встречей в Стамбуле», - сказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции 9 июня в Киеве, когда он принимал министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.
На следующий день после массированной атаки на Киев Сибига в соцсети Х написал о том, что имела место «…очередная ночь российского террора в Украине». Он настаивал на том, санкции в энергетике, включая снижение верхней границы цены на нефть, в банковской сфере и вторичные санкции являются инструментами для ограничения способности финансировать и снабжать российскую военную машину, «которая направлена не только против нас, но и против них (европейских партнеров - А. К.). Не менее важны шаги, направленные на укрепление Украины, особенно дополнительные поставки средств противовоздушной обороны».
Накануне Сибига заявлял конкретнее, чего ожидала бы Украина по части санкций - что на саммите G7 в Канаде будет принято решения о снижении максимальной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.
Украинские руководители настаивают на усилении санкционного давления, чтобы оно стало действительно разрушительным для российской экономики. Пока путинский режим имеет деньги и доступ к западным технологиям - война не остановится, вот таков урок из последних недель и из безуспешных пока попыток усадить Москву за стол переговоров.
Наверное, лучше всех это понимают руководители, которые представляют страны, находящиеся на восточном фланге НАТО, ближе всего к источнику российской угрозы. Во время визита в Киев министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис был более чем однозначен на пресс-конференции с украинским коллегой: «Мы должны подготовить сильный 18-й пакет санкций ЕС. И мы прилагаем усилия, чтобы включить в них “Северный поток”, и первый, и второй. Кроме того, компании, связанные с экспортом нефти и нефтепродуктов, “Росатом” со всем его руководством, а также суда теневого флота, из которых только 40% были охвачены санкциями». Он откровенно признал, что «все еще есть резервы, которые мы не использовали».
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решимость добиться снижения потолка цен на российскую нефть на предстоящей встрече G7 в Канаде: «Мы серьезно привержены цели заставить Россию при помощи этих санкций сесть за стол переговоров, серьезно относиться к этим переговорам по достижению устойчивого мира. Это общая цель». Вот только непонятно, каким будет этот ценовой потолок. Поговаривают, что и 45 долларов за баррель внутри Большой Семерки пока не имеет полной поддержки - при нынешних действующих лимитах в 60 долларов за баррель нефти Brent.
Неприятный ядерный сюрприз
9 июня стало известно, что РФ имеет планы по запуску Запорожской атомной электростанции, которую российские войска захватили в марте 2022 года. Об этом более чем однозначно дал понять генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Да, конечно, он отрицает возможность такого запуска, но в его прямой речи на пресс-конференции 9 июня есть прозрачные намеки на вероятность такого сценария.
Гросси встречался с представителями РФ в Калининграде в первую неделю июня. И как признал директор МАГАТЭ, «Вопрос перезапуска станции был не единственным, но одним из важнейших вопросов. Они не дали никакого обещания, но я думаю, что между ними и нами есть договоренность, или, по крайней мере, так складываются обстоятельства, что в нынешних условиях вы не можете запускать…». Под «ними» Гросси имел ввиду российских представителей.
Но обращать внимание нужно скорее не на слово «договоренность», а на слова «не дали никакого обещания». Намерения запустить крупнейшую в Европе атомную станцию - а там шесть энергоблоков по тысяче мегаватт каждый, чреваты очень жесткими последствиями. Гросси обращает внимание и на близость станции к линии фронта - там считанные километры, и на дефицит воды вследствие подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, и на сложности с аварийным энергоснабжением площадки АЭС. Но попытка запустить станцию, невзирая на колоссальные риски, для россиян очень интересна. Они таким образом берут в заложники шесть ядерных реакторов и создают инструмент глобального шантажа.
Жаль, что об этих намерениях россиян МАГАТЭ говорит сейчас настолько тихо и невнятно.