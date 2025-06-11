Полтысячи шахедов вместо переговоров. Обзор событий в Украине

Европейские партнеры настроены довольно жестко, но не все в Киеве считают их заявления однозначно искренними. «Я очень надеюсь, что новости об этих ночных атаках уже дошли до тех, кто принимает решения, и побудят их оказать большее давление на Россию, чтобы остановить этот террор», - заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

«Россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет, и ожидается, что лидеры западного альянса согласятся увеличить военные расходы до 5% ВВП в этом месяце, чтобы сдержать эту угрозу», - цитирует The Guardian заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время его визита в Лондон в начале текущей недели.

Марк Рютте. Фото: NATO / Xinhua via ZUMA Press / Scanpix

Словосочетание «глубокая озабоченность» уже воспринимается многими в Украине как мем и синоним деланного сочувствия, а также вежливого отказа в реальной поддержке. Огромная благодарность за всевозможную поддержку сочетаются в украинском обществе с плохо скрываемым раздражением по поводу все еще импотентности системы санкций против РФ.

Слова генерального секретаря НАТО о накоплении вооружений воспринимаются с удивлением – оружие точно нужнее сейчас в Украине, чтобы его не пришлось потом использовать на территории стран Балтии, Польши, Чехии и Румынии.