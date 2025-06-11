Незамедлительно прекратите использование: IKEA отзывает с рынка некачественный товар

Товары IKEA проходят тщательные проверки и соответствия всем необходимым требованиям на всех рынках, где представлена IKEA. Однако, ввиду ошибки при производстве, которая была обнаружена при внутренней проверке, выявлен риск отсоединения мелких деталей при использовании, поэтому было принято решение отозвать чеснокодавилку IKEA 365+ VÄRDEFULL черного цвета, с маркировкой 2411(YYWW) до 2522 (YYWW).

Товар, который был отозван, можно определить с помощью маркировки, которая находится на нижней части ручки товара, и выглядит так:

Отзыву подлежат товары со следующими номерами 201.521.58, 305.781.89, и 601.636.02.

Если покупатель не уверен, попадает ли их изделие под отзыв, они могут вернуть любой пресс для чеснока IKEA 365+ VÄRDEFULL чёрного цвета и получить полный возврат средств. Товар можно вернуть в любой IKEA, обменяв или получив полный возврат средств, для этого чек не нужен.