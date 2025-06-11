РАЙНЕР САКС Путин намерен проверить на прочность принцип коллективной обороны НАТО

Несколько дней назад разведка заявила, что Россия может напасть на страны Запада через пять лет - при условии, что война в Украине сразу же закончится. Если эти разведывательные оценки полностью точны и у России действительно есть четкий план военного вторжения в Европу, то остановить такой план в основном довольно просто.

В таком случае нет никакого смысла сдерживаться в военной поддержке Украины и введении санкций против России. Российская армия полностью задействована в Украине и несет там большие потери. Даже если будет достигнуто перемирие на нынешней линии соприкосновения, Россия не сможет вывести из Украины значительную часть своих войск до тех пор, пока не добьется для себя приемлемого решения. Безусловно, Европе необходимо немедленно прекратить финансирование российской военной промышленности, что подразумевает прекращение закупок нефти и газа у России.

О помощи США Украине

Министр обороны США заявил, что администрация намерена сократить военную помощь Украине. Министр также отметил, что таким образом хотят приблизить достижение мира. В то же время в последние дни Россия могла убедиться, что президент Трамп не собирается как-либо реагировать на российские воздушные удары по Украине. Таким образом, Россия фактически получила от администрации США признание своих военных атак на гражданские объекты, а ее мотивация продолжать войну, безусловно, не ослабела.