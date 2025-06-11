РАЙНЕР САКС Путин намерен проверить на прочность принцип коллективной обороны НАТО

Глава внешней разведки Германии заявил, что имеются достоверные разведданные, согласно которым Россия планирует проверить эффективность принципов коллективной обороны НАТО. По информации немецкой разведки, Россия не намерена ограничиваться Украиной, и этот конфликт - лишь первый этап на пути к движению на Запад, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Несколько дней назад разведка заявила, что Россия может напасть на страны Запада через пять лет - при условии, что война в Украине сразу же закончится. Если эти разведывательные оценки полностью точны и у России действительно есть четкий план военного вторжения в Европу, то остановить такой план в основном довольно просто.
В таком случае нет никакого смысла сдерживаться в военной поддержке Украины и введении санкций против России. Российская армия полностью задействована в Украине и несет там большие потери. Даже если будет достигнуто перемирие на нынешней линии соприкосновения, Россия не сможет вывести из Украины значительную часть своих войск до тех пор, пока не добьется для себя приемлемого решения. Безусловно, Европе необходимо немедленно прекратить финансирование российской военной промышленности, что подразумевает прекращение закупок нефти и газа у России.
О помощи США Украине
Министр обороны США заявил, что администрация намерена сократить военную помощь Украине. Министр также отметил, что таким образом хотят приблизить достижение мира. В то же время в последние дни Россия могла убедиться, что президент Трамп не собирается как-либо реагировать на российские воздушные удары по Украине. Таким образом, Россия фактически получила от администрации США признание своих военных атак на гражданские объекты, а ее мотивация продолжать войну, безусловно, не ослабела.
Канцлер Германии был одним из немногих, кто подчеркнул, что Россия систематически атакует гражданские объекты, совершая тем самым серьезные военные преступления.
Раненые в боях за Киев солдаты
Журналисты «Радио Свобода» установили личности 898 солдат российской армии, которые в феврале-марте 2022 года были направлены на лечение в больницы Беларуси. Подразделения этих солдат пытались прорваться с территории Беларуси к Киеву, однако в апреле были вынуждены отступить. Речь идет лишь об одном месяце и одном направлении наступления, где солдаты получили тяжелые ранения. Можно с уверенностью предположить, что часть раненых была эвакуирована и из Киевского района в госпитали России. Таким образом, потери российской армии с первых дней войны были огромными, что подтверждается и сообщениями Генерального штаба Украины.
Об авиаударах
Сегодня ночью российская армия атаковала Харьков 17 иранскими дронами. В результате атаки был поврежден жилой дом, погибли два человека и 54 получили ранения. Также поступали сообщения об ударах дронов в Одесской области, однако серьезных повреждений там не зафиксировано.
Украинские дроны ночью атаковали завод по производству пороха (и других взрывчатых веществ) недалеко от Тамбова в России. В результате попадания дрона возник крупный пожар и происходят взрывы. Этот завод уже подвергался ударом дронов в 2023 году.
Ситуация на фронтах
Количество атак, инициированных российской армией, увеличилось, однако нет причин говорить о значительной эскалации.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях идут интенсивные бои, подразделения российской армии продолжают расширять зону наступления в Сумской области. Однако продвижение происходит очень медленно, прорыва линии фронта российские войска не достигли. Украинская армия сохраняет позиции на территории России.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои, значительных изменений в ситуации нет.
- На Купянском направлении активность российских войск вчера была низкой.
- На Лиманском направлении активные атаки возобновились, но ситуация существенно не изменилась.
- На Сиверское направлении российские войска предприняли серьезные попытки прорваться на позиции украинской армии. В одном из таких крупных нападений участвовали 19 мотоциклистов и три автомобиля. Добиться успеха таким образом сложно, большинство атакующих не возвращаются к повторным наступлениям. Подобные пехотные атаки сейчас стали обычным явлением. Основные трудности украинским защитникам создают российские беспилотники и авиация.
- На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои в районе Часова Яра. Бои за Торецк остаются интенсивными. За последнюю неделю украинские контратаки ослабли, российская армия укрепила и удерживает свои позиции.
- На Покровском направлении продолжаются серьезные попытки наступления, однако без существенных результатов.
- На юго-западе от Донецка активность российских войск значительно возросла. Россия распространяет информацию о наступлении на территорию Днепропетровской области, однако российские войска туда пока не дошли. Очевидно, что для российского командования это сейчас приоритет. Вероятно, достижение позиций в Днепропетровской области станет условием для выдвижения новых требований украинской делегации.
- На южном фронте российские войска смогли немного улучшить свои позиции в районе населенного пункта Гуляйполе. Наступательные действия в направлении Орехова были активными, но безуспешными. Попытки расширить позиции в районе Днепровских островов продолжаются, однако успеха пока нет.