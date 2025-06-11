Будьте осторожны: эти продукты питания, продающиеся в ЕС, подделывают чаще всего

Наряду с предметами роскоши все чаще подделывают продукты питания и алкогольные напитки, что оказывает ощутимое влияние как на экономику Европейского союза, так и на экономику Эстонии.
Подделка продуктов питания и напитков стала частью организованной преступности, с помощью которой, по данным Службы интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), в том числе финансируются, например, торговля наркотиками и киберпреступность. Во время последней операции, проведенной в 2024 году в сотрудничестве с Европолом и Интерполом, было конфисковано около 22 000 тонн поддельных пищевых продуктов и 850 000 литров преимущественно алкогольных напитков на общую сумму 91 миллион евро.
По данным ведомства, чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь, что приводит к потере порядка 2,3 миллиарда евро дохода от продаж в ЕС и исчезновению около 5700 рабочих мест. Государства также теряют примерно два миллиарда евро налоговых поступлений.
Эстония не является исключением. По оценкам, ежегодно эстонский сектор продовольствия теряет около семи миллионов евро дохода из-за подделок, циркулирующих в ЕС, и без работы остаются более 26 человек. При этом, согласно нынешнему отчету Европола об оценке угрозы серьезной и организованной преступности, рост электронной торговли лишь усиливает преступность, связанную с подделками. Преступники, например, манипулируют маркировкой и упаковкой и адаптируют производственные процессы, нацеливаясь в первую очередь на более дорогие продукты и напитки. Чаще всего подделки поступают из Турции или Китая.
Помимо алкоголя, на границах ЕС конфискуют и большое количество пищевых продуктов. Преступники пытались, например, провезти поддельное печенье, макаронные изделия, чипсы, сладости. Все чаще на границах выявляются поддельные оливковое масло, пиво, мясо, сыр и молочные продукты, которые, согласно маркировке, якобы произведены известными производителями из Италии, Франции и Германии.
Помимо экономического ущерба, употребление поддельных продуктов питания и напитков может причинить серьезный вред здоровью, поскольку в них были обнаружены опасные вещества: метанол, ртуть, фипронил, а также различные инсектициды и пестициды.
Именно с целью защиты здоровья людей EUIPO в рамках Всемирного дня борьбы с подделками запустила кампанию «Что у вас на столе?». Ее цель - повысить осведомленность жителей ЕС об опасности, которую поддельные продукты и напитки представляют для их здоровья.
Исполнительный директор Службы интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) Жоау Неграу подчеркивает, что потребление поддельных продуктов питания и напитков представляет собой серьезную угрозу общественному здравоохранению, и с помощью кампании людям хотят предоставлять необходимые знания, чтобы распознавать подделки. «Это общая борьба, к которой должны подключиться все - государственные органы, производители и потребители».
Чтобы поддельные продукты и напитки не попали на ваш стол, EUIPO рекомендует приобретать товары только из надежных источников, то есть у официальных розничных продавцов, через уполномоченные каналы дистрибуции или на официальных сайтах брендов. Подлинность товара можно проверить по маркировке, указанию происхождения и наличию официальных сертификационных логотипов. Особенно стоит обратить внимание на знаки географического указания ЕС (GT), такие как KPN, KGT и GTT, которые подтверждают подлинность и качество продукции. В ЕС зарегистрировано более 3600 товаров с географическим указанием, большинство из которых происходит из Италии, Франции и Германии.
Также стоит внимательно осмотреть упаковку и сам продукт, поскольку на подделках часто встречаются дефекты отделки или орфографические ошибки. При проверке подлинности могут помочь и средства аутентификации, например, QR-коды и голограммы.
Служба интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) - одно из крупнейших децентрализованных агентств ЕС, штаб-квартира которого находится в испанском городе Аликанте. С 1994 года EUIPO занимается регистрацией торговых марок ЕС, а с 2003 года - регистрацией промышленных образцов - это права интеллектуальной собственности, действующие во всех 27 странах ЕС. В 2023 году ведомство добавило к своему портфолио еще одну форму прав интеллектуальной собственности - защиту географических указаний для изделий ручной работы и промышленных товаров. EUIPO также сотрудничает с партнерами на уровне ЕС и на международной арене для обеспечения равных условий в области интеллектуальной собственности и управляет Европейским центром наблюдения за нарушениями прав интеллектуальной собственности.