Будьте осторожны: эти продукты питания, продающиеся в ЕС, подделывают чаще всего

Подделка продуктов питания и напитков стала частью организованной преступности, с помощью которой, по данным Службы интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), в том числе финансируются, например, торговля наркотиками и киберпреступность. Во время последней операции, проведенной в 2024 году в сотрудничестве с Европолом и Интерполом, было конфисковано около 22 000 тонн поддельных пищевых продуктов и 850 000 литров преимущественно алкогольных напитков на общую сумму 91 миллион евро.

По данным ведомства, чаще всего подделываются вино и крепкий алкоголь, что приводит к потере порядка 2,3 миллиарда евро дохода от продаж в ЕС и исчезновению около 5700 рабочих мест. Государства также теряют примерно два миллиарда евро налоговых поступлений.

Эстония не является исключением. По оценкам, ежегодно эстонский сектор продовольствия теряет около семи миллионов евро дохода из-за подделок, циркулирующих в ЕС, и без работы остаются более 26 человек. При этом, согласно нынешнему отчету Европола об оценке угрозы серьезной и организованной преступности, рост электронной торговли лишь усиливает преступность, связанную с подделками. Преступники, например, манипулируют маркировкой и упаковкой и адаптируют производственные процессы, нацеливаясь в первую очередь на более дорогие продукты и напитки. Чаще всего подделки поступают из Турции или Китая.