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Эрки Сависаар утверждает, что его оклеветали

Эрки Сависаар.

Полиция возбудила уголовное дело против старейшины Винни Эрки Сависаара на основании заявления оппозиционного члена волостного собрания Винни Арну Липпасаара, однако сам Сависаар утверждает, что не нарушал закона и что в его адрес распространяется клевета.

«Сообщение о том, что я заставил бухгалтера незаконно начислить мне зарплату, является гнусной клеветой оппозиционного члена волостного собрания Арну Липпасаара, цель которого - нанести ущерб репутации нынешнему составу самоуправления и привлечь предвыборное внимание. В органах местного самоуправления назначение волостного старейшины и определение его вознаграждения осуществляются решениями собрания и в соответствии с законом об организации местного самоуправления и уставом муниципалитета. Волостной старейшина не имеет права принимать решения по этим вопросам», - указал Сависаар, являющийся членом Центристской партии.

Сависаар напомнил, что 2 ноября 2023 года волостное собрание Винни избрало его старейшиной волости. «С того дня я работал над тем, чтобы к установленному в уставе самоправления сроку сформировать функционирующую управу. Это включало, среди прочего, рассмотрение волостных документов, встречи с жителями волости и должностными лицами. На заседании волостного собрания 30 ноября был утвержден предложенный мной состав волостного собрания. Я всегда работал с самоотдачей и полной серьезностью. До 30 ноября я не отдавал и не мог отдавать никаких приказов, поскольку по закону у власти находился предыдущий состав управы», - пояснил Сависаар.

«Тот факт, что Липпасаар обратился в правоохранительные органы только сейчас, спустя более полутора лет с момента моего вступления в должность старейшиныы, ясно показывает мотивы его действий. Прискорбно, что процесс длится уже почти три месяца, но я узнал об этом только во вторник из СМИ. Надеюсь, прокуратура разберется с этим вопросом быстро и профессионально», - добавил Сависаар.

Липпасаар из избирательного союза Meie Kodu Vinni Vald не скрывает, что подал заявление в полицию, но утверждает, что это не предвыборная кампания и не политический трюк.

«Как у гражданина у меня просто не было выбора, - сказал он. - И старейшина, и коалиция знали о проблеме, как только она возникла. Но наши предупреждения и запросы просто игнорируют. По моему мнению, это уголовное преступление, и обязанность гражданина - сообщить об этом»,- сообщил Липпасаар.

По его словам, после избрания Сависаара на должность в ноябре 2023 года волостное собрание не была сформирована в течение месяца, а старейшина фактически не выходил на работу. «Однако Сависаар получил за это время зарплату, что противоречит закону», - заявил Липпасаар.

«Сависаар сам приказал специалисту волостного собрания оформить его трудоустройство с начала месяца. Я обратился за советом в Министерство регионального развития и сельского хозяйства, и тамошние специалисты также высказали мнение, что выплата зарплаты за это время была незаконной. Кстати, аналогичный случай был несколько лет назад в Кохтла-Ярве, где в течение трех месяцев не было сформировано городское правительство, хотя мэр был избран. Насколько мне известно, там бухгалтеры отказались выплачивать мэру зарплату за это время, но у нас все выплатили», - пояснил он.

Липпасаар подтвердил, что этот вопрос поднимался в волостном собрании еще в начале 2024 года. Он подтвердил, что полиция возбудила уголовное дело 26 марта.

«Я не хотел делать из этой истории большой проблемы, но теперь, когда история всплыла, она стала проблемой, - сказал он. - По моему мнению, ущерб, нанесенный волости, составляет около 6000 евро, из которых 3500 евро - это месячная зарплата волостного старосты, а остальное - налоги, которые платит работодатель».

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