Эрки Сависаар утверждает, что его оклеветали

Липпасаар из избирательного союза Meie Kodu Vinni Vald не скрывает, что подал заявление в полицию, но утверждает, что это не предвыборная кампания и не политический трюк.

«Как у гражданина у меня просто не было выбора, - сказал он. - И старейшина, и коалиция знали о проблеме, как только она возникла. Но наши предупреждения и запросы просто игнорируют. По моему мнению, это уголовное преступление, и обязанность гражданина - сообщить об этом»,- сообщил Липпасаар.

По его словам, после избрания Сависаара на должность в ноябре 2023 года волостное собрание не была сформирована в течение месяца, а старейшина фактически не выходил на работу. «Однако Сависаар получил за это время зарплату, что противоречит закону», - заявил Липпасаар.

«Сависаар сам приказал специалисту волостного собрания оформить его трудоустройство с начала месяца. Я обратился за советом в Министерство регионального развития и сельского хозяйства, и тамошние специалисты также высказали мнение, что выплата зарплаты за это время была незаконной. Кстати, аналогичный случай был несколько лет назад в Кохтла-Ярве, где в течение трех месяцев не было сформировано городское правительство, хотя мэр был избран. Насколько мне известно, там бухгалтеры отказались выплачивать мэру зарплату за это время, но у нас все выплатили», - пояснил он.

Липпасаар подтвердил, что этот вопрос поднимался в волостном собрании еще в начале 2024 года. Он подтвердил, что полиция возбудила уголовное дело 26 марта.