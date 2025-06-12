Инспектор МуПо, водитель-парамедик и многодетный отец: как азербайджанец Шахрияр Абдуллаев нашел себя в Таллинне

У нашего сегодняшнего гостя - Шахрияра Абдуллаева - множество ролей. Он главный инспектор Муниципальной полиции в районе Ласнамяэ, водитель-парамедик Таллиннской скорой помощи, фитнес-тренер и многодетный отец. Но сегодня мы пригласили его, прежде всего, как представителя азербайджанской диаспоры в Эстонии.
Это пятый эпизод подкаста «Эстония в лицах», с вами ведущие Ольга Лебедева и Анита Авакова.
Ольга: Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, кто ваши родители, есть ли братья и сестры?
Шахрияр: Я родился в НагорномКарабахе, вдеревне. Мои родители тоже оттуда родом. После тогокак отец отслужил в армии, он был направлен из Петербурга в Таллинн, окончил Школу милиции и осталсяздесьжить. Спустя год после тогокак онтут обосновался и получил жилье от государства, отецперевез в Таллинн нас с мамой. Наверное, в возрасте трех лет я приехал жить в Эстонию. На сегодняшний день у меня есть мама, папа и младшая сестра.
Ольга: Вы себя ощущаете азербайджанцем, эстонцем или русским?
Шахрияр: Всю жизнь я ощущал себя азербайджанцем, позиционировал себя как азербайджанец. И своим детям тоже объясняю, что они все-таки азербайджанцы, хоть ине чистокровные:свою идентичность и преданность нации надо поддерживать в любом случае. Вне зависимости от того, в какой стране ты живешь и какие у тебя интересы в жизни.
Анита: Как ваша семья сохраняет культурную идентичность? Что передавалось через быт, язык, традиции?
Шахрияр: Мое детство пришлось на 90-е. Тогда многие приезжали из Азербайджана в Эстонию, и так как у нихникого здеськроме земляков не было,все очень держались друг за друга. Постоянно бывали мероприятия, на какой-то момент жизни я знал каждого молодого азербайджанца, который живет в Таллинне. Мы встречались, у нас было много праздников, свадьбы…
Скажем так: все, что можно было перевезти сюда из того, что было в Азербайджане, наши родители постарались перевезти, чтобы мы знали, как это выглядит.
Если брать мой дом, то с родителями я общаюсь только на азербайджанском, иногда с папой по-русски. И то это связано с тем, что когда мыпереехала сюда, мама русскогоне знала. А язнал три слова: папа, мама и картошка. В садик я пришел с таким словарным запасом. Мама должна была учить русский язык и поэтому в моем детстве мы очень много говорили по-русски, чтобы мама набиралась практики. Сейчас я не в совершенстве владею русским языком, а на таком хорошем уровне для общения. Дома родители сохранили все традиции и обычаи, которые были в их деревне. И по сей день они следуют им.
Анита: А вы передаете это своим детям?
Шахрияр: Да, спасибо моей маме. Мы отмечаем и все местные праздники, поскольку дети ходят в школу и садик в Эстонии. Они приобщены к местным традициям, ноблагодаря моей маме, не забывают и все наши. По поводукаких-тособытиймы все собираемся за большим семейным столом, и дети нет-нетда и всё перенимают.
Анита: В отличие от многих других стран, дети в Азербайджане, как правило, живут с родителями до тех пор, пока не вступят в брак. Некоторые продолжают жить со своими родителями и после брака. А как было у вас? Легко ли вы покинули родительское гнездо?
Шахрияр: Действительно, это так. Наши молодые люди живут с родителями до свадьбы. Обычно старший сын остается жить с родителями, он приводит жену в родительский дом и они остаются перенимать семейное наследие. Старший брат несетэти семейные ценности дальше. Но так как мы живем в Эстонии, тут все немного по-другому.
Честно скажу, родителям было трудно, когда я ушел из дома, но к нашему общему счастью мы живем в километре друг от друга и часто видимся: в зависимости от занятости, но по возможности два-три раза в неделю я приезжаю к ним. Мы сидим, пьем чай, общаемся. Сестра вышла замуж, собрала вещи и переехала. Но тоже живет рядом и плотно общается с родителями.
Связь азербайджанских детей с родителями неизмерима. Для нас родители - это люди номер один и два в жизни, и это никак не изменить и ничего с этим не сделать. Жена, дети, все остальные идут после родителей. Когда я съехал от родителей, мне было 20 лет.
Ольга: Азербайджанцы в Эстонии отмечают Новруз Байрам - начало Нового года и праздник весны. Расскажите, как это происходит? И какие еще национальные праздники вы обязательно отмечаете?
Шахрияр: Новруз Байрам считается одним из главных праздников у азербайджанцев. Вмоем детстве это было что-то масштабное. Вы, наверное, слышали о кавказских свадьбах, когда 200-300 человек собираются и начинаются гулянья и пляски. И так было с этим праздником, но, сожалению, сейчас егоотмечают скромнее. Все свелось к тому, что люди собираются в небольшом кругу самых близких, пропал масштаб. Еще один важный праздник - День независимости Азербайджана.
Что касается семьи, то мы отмечаем все дни рождения. Из азербайджанских праздников это точно Новруз Байрам, когда мы собираемся за общим столом, а остальные - по мере возможностей. Из эстонских праздников - Новый год, Пасха.
Оля: Приветствуются ли у азербайджанцев браки с людьми других национальностей?
Шахрияр: Перед вами сидит человек, состоящий в такомбраке. А вообще нет, не приветствуются. Если углубляться в историю, то для азербайджанцев имеет значение чистота крови, сходствотемпераментов, воспитание наших девушек. Грубо говоря, их воспитывают быть хорошими женами, и родители настаивают, чтобы нация оставалась крепкой, дружной и единой. Но сейчас нет такого, что кто-то тебе будет вставлять палки в колеса. Все-таки интеграция происходит,и таких браков на сегодняшний день достаточно.
Анита: Гость нашего четвертого подкаста,грузин Яша Куршубадзе, комментируя различия в темпераментах, сказал, что если у эстонцев горячее сердце, но холодный ум, то у него и других грузин все горячее, и это иногда бывает проблемой. А как насчет темперамента и особенностей характера азербайджанцев?
Шахрияр: Как бы не обидеть предыдущего оратора... Если у них горячо, то у нас чуть-чуть горячее. Действительно, темперамент есть, и если мы сравнимменя и моего ровесника, которыйприедет из Азербайджана, то он будет гораздотемпераментнее. Живя здесь и общаясь с местными, мы учимсяконтролировать темперамент. И если я приеду в Азербайджан, там сразу поймут, что я вырос не там. Даже если мы убратьакцент, с которым я буду говорить, то по моей манере общения сразу же будет понятно, что я прожил всю жизнь где-то еще. Они там более импульсивные, резкие, бойкие, смелые.
В этом выпуске мы также обсуждали:
- Чем азербайджанцы в Эстонии отличаются от азербайджанцев в Азербайджане;
- Есть ли интерес у молодых азербайджанцев в Эстонии к своим корням;
- Знает ли молодежь азербайджанский язык;
- Как работают Азербайджанская воскресная школа и Азербайджанский дом;
- Как Шахрияру удалось настолько прекрасно интегрироваться в эстонское общество;
- Как часто Шахрияр бывает в Азербайджане;
- Чем присутствие азербайджанцев обогащает Эстонию.
О подкасте:
Подкаст «Эстония в лицах» о богатстве культур Эстонии поддерживает Министерство культуры и софинансирует Европейский союз.