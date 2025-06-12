Инспектор МуПо, водитель-парамедик и многодетный отец: как азербайджанец Шахрияр Абдуллаев нашел себя в Таллинне

Скажем так: все, что можно было перевезти сюда из того, что было в Азербайджане, наши родители постарались перевезти, чтобы мы знали, как это выглядит.

Если брать мой дом, то с родителями я общаюсь только на азербайджанском, иногда с папой по-русски. И то это связано с тем, что когда мыпереехала сюда, мама русскогоне знала. А язнал три слова: папа, мама и картошка. В садик я пришел с таким словарным запасом. Мама должна была учить русский язык и поэтому в моем детстве мы очень много говорили по-русски, чтобы мама набиралась практики. Сейчас я не в совершенстве владею русским языком, а на таком хорошем уровне для общения. Дома родители сохранили все традиции и обычаи, которые были в их деревне. И по сей день они следуют им.

Анита: А вы передаете это своим детям?

Шахрияр: Да, спасибо моей маме. Мы отмечаем и все местные праздники, поскольку дети ходят в школу и садик в Эстонии. Они приобщены к местным традициям, ноблагодаря моей маме, не забывают и все наши. По поводукаких-тособытиймы все собираемся за большим семейным столом, и дети нет-нетда и всё перенимают.