Торговый центр Foorum сменит название и преобразится

Обновления коснутся не только торговой части, но и офисных помещений. В новое здание Artius, на площадь около 670 квадратных метров, переедет головной офис одного из крупнейших энергетических предприятий Балтии - Ignitis.

С весны в здании Artius доступен подземный паркинг Europark, который обеспечивает удобную и доступную парковку в самом сердце города.

US Real Estate

US Real Estate - принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, занимающаяся девелопментом и управлением недвижимостью.

Компания реализует масштабные проекты, формируя целостные деловые и жилые среды, в числе которых - квартал Ротерманна, комплекс Talsinki, Батерейная крепость и Golden Gate. Общая стоимость недвижимости в управлении US Real Estate превышает 300 миллионов евро.

Торговый центр Foorum был приобретен US Real Estate в октябре 2022 года. Это современное здание класса A+, построенное в 2007 году. На первом этаже расположена торговая улица, соединяющая улицу Хобуяама и Нарвское шоссе. Верхние этажи занимают офисные помещения.