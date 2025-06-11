Торговый центр Foorum сменит название и преобразится

Торгово-офисный центр Foorum, расположенный в самом сердце Таллинна, этим летом запускает масштабную программу обновления и сменит название на Artius.
Обновление фасада здания стартует уже в июне, а строительство торговой улицы начнется осенью. Обновленный Artius откроет двери в марте 2026 года.
Автором интерьера новой торговой улицы выступает известный дизайнер Марит Илисон, чья творческая манера узнаваема по целому ряду популярных таллиннских ресторанов, таких как Lore Bistroo, UMA, PÄRIS и La Pizzeria di Orm Oja. Под ее руководством также создаются интерьеры нового здания Таллиннского городского театра и ресторана LaBocca, который вскоре откроется в комплексе Golden Gate.
«Процесс обновления Foorum уже в разгаре, и вскоре мы сможем предложить посетителям еще более разнообразное содержание. Функция здания остается прежней - торговая улица и офисы, но Artius станет чем-то большим: более динамичным, захватывающим, умным и стильным. Проще говоря - Artius будет настоящим произведением искусства. Решение создать новый бренд уже оправдало себя: мы с радостью приветствуем новых арендаторов, многие из которых впервые появятся в центре Таллинна. При этом остаются и прежние арендаторы, с которыми мы стремимся вывести клиентский опыт на новый уровень», - рассказал бизнес-директор квартала Ротерманна и Artius Юлиус Стокас.
Среди новых арендаторов будущего Artius уже подтвердили участие популярный бренд уличной еды Viru Burger, международная сеть быстрого питания KFC, пилатес-студия REACH, а также французский бутик моды и интерьера Boutique Chic. Одним из ключевых дополнений торговой улицы станет открытие магазина бренда WEEKEND.
Обновления коснутся не только торговой части, но и офисных помещений. В новое здание Artius, на площадь около 670 квадратных метров, переедет головной офис одного из крупнейших энергетических предприятий Балтии - Ignitis.
С весны в здании Artius доступен подземный паркинг Europark, который обеспечивает удобную и доступную парковку в самом сердце города.
US Real Estate
US Real Estate - принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, занимающаяся девелопментом и управлением недвижимостью.
Компания реализует масштабные проекты, формируя целостные деловые и жилые среды, в числе которых - квартал Ротерманна, комплекс Talsinki, Батерейная крепость и Golden Gate. Общая стоимость недвижимости в управлении US Real Estate превышает 300 миллионов евро.
Торговый центр Foorum был приобретен US Real Estate в октябре 2022 года. Это современное здание класса A+, построенное в 2007 году. На первом этаже расположена торговая улица, соединяющая улицу Хобуяама и Нарвское шоссе. Верхние этажи занимают офисные помещения.