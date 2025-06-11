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ФОТО И ВИДЕО Обвиняющийся в присвоении средств, собранных для Украины, предприниматель хочет заключить соглашение с прокуратурой

Перевод: Валерия Ермакова

Харьюский уездный суд отменил назначенное на среду судебное заседание по делу Хенри Лаупмаа, обвиняющегося в присвоении 213 тысяч евро, пожертвованных в поддержку Украины. Заседание отменено, так как адвокат обвиняемого не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, а сам Лаупмаа желает заключить соглашение с прокуратурой.

Адвокат Хенри Лаупмаа, присяжный адвокат Альберт Линнтам, в начале заседания ходатайствовал об отмене слушаний, запланированных на среду и пятницу. Он объяснил, что заключил договор с подзащитным только накануне - во вторник, и еще не успел ознакомиться с материалами уголовного дела.

Первоначально Лаупмаа был назначен государственный защитник, однако он пожелал сменить адвоката и заключил соглашение с Линнтамом. Адвокат также отметил, что Лаупмаа намерен достичь досудебного соглашения с прокуратурой и надеется, что его удастся подписать до следующего заседания, назначенного на 19 августа. По словам Линнтама, его подзащитный хочет составить график возврата средств и добиться того, чтобы купленные на пожертвования дроны были как можно скорее переданы Украине.

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