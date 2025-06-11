ФОТО И ВИДЕО Обвиняющийся в присвоении средств, собранных для Украины, предприниматель хочет заключить соглашение с прокуратурой

Харьюский уездный суд отменил назначенное на среду судебное заседание по делу Хенри Лаупмаа, обвиняющегося в присвоении 213 тысяч евро, пожертвованных в поддержку Украины. Заседание отменено, так как адвокат обвиняемого не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, а сам Лаупмаа желает заключить соглашение с прокуратурой.
Адвокат Хенри Лаупмаа, присяжный адвокат Альберт Линнтам, в начале заседания ходатайствовал об отмене слушаний, запланированных на среду и пятницу. Он объяснил, что заключил договор с подзащитным только накануне - во вторник, и еще не успел ознакомиться с материалами уголовного дела.