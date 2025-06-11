Российские гимнасты возвращаются на международную арену

На своем сайте Российская Федерация гимнастики объявила о возвращении своих спортсменов на мировую арену: российские гимнасты примут участие в ряде крупных международных соревнований.
Напомним, ранее Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских спортсменов к участию в турнирах под нейтральным флагом, однако получившие нейтральный статус спортсмены отказались выступать на ближайших соревнованиях FIG.
Принять такой шаг их заставили, как отмечают в федерации, «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на турниры». Так, например, в допуске отказали лидеру российской сборной по художественной гимнастике Лале Крамаренко и ряду спортсменов команды по спортивной гимнастике.
Однако сейчас Федерация гимнастики России заявила, что российские спортсмены вернутся на этапы Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии и Франции. Эти соревнования пройдут с июня по октябрь 2025 года.
Кроме того, российские гимнасты рассчитывают выступить на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Мадриде, который пройдет с 2 по 10 ноября, а также на первенстве мира, стартующем 10 ноября. В спортивной гимнастике в FIG уже направлена заявка на участие российских атлетов в Кубке претендентов-2025, который запланирован на 13 и 14 сентября в Париже.