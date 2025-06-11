Владельцы автомобилей, временно снятых с учета, получат важные извещения

С 15 июля Налогово-таможенный департамент начнет задним числом выдавать уведомления об уплате налога за механические транспортные средства, временное исключение которых из дорожного регистра закончилось.

Налоговые уведомления будут выданы примерно на 17 000 транспортных средств, регистрация которых была приостановлена и затем восстановлена в период с 1 января по 30 июня.

Для таких транспортных средств годовой налог будет рассчитан пропорционально со дня, следующего за записью в дорожном регистре, до конца года.

«Например, если транспортное средство было временно исключено из регистра 25 декабря 2024 года и регистрационная запись была восстановлена 20 января 2025 года, то налог рассчитывается не за весь календарный год, а на 20 дней меньше. Налог на транспортное средство рассчитывается с 21 января до конца года», – пояснил руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Мадис Лаас.

Директор службы дорожного движения Транспортного департамента Йоэль Йессе отметил, что если транспортное средство было временно снято с регистрации и владелец пока не желает вводить его в эксплуатацию, то до истечения срока необходимо продлить временное снятие транспортного средства с регистрации.

С 15 июля владельцы или ответственные пользователи транспортного средства с восстановленной записью получат извещения о налоге за год в течение 15 рабочих дней. Налог должен быть уплачен к 15 декабря. Если в 2025 году транспортное средство будет вновь временно исключено из регистра или регистрационная запись будет приостановлена, то по закону это не изменит размер суммы налога и налог не возвращается.

О возврате платы за регистрацию можно ходатайствовать в том случае, если транспортное средство было продано из Эстонии за границу и исключено из дорожного регистра. Более подрбную информацию можно найти по данной ссылке.