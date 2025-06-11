«Посты зашли слишком далеко»: миллиардер Маск раскаялся из-за ссоры с Трампом

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск публично принес извинения за некоторые свои посты о президенте США Дональде Трампе в соцсети Х, пишет «Медуза».
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», - написал Маск.
О каких постах идет речь, бизнесмен не уточнил.
Так, 5 июня Маск опубликовал сообщение о том, что Трамп упоминается в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Уже 7 июня Маск этот пост удалил.
- Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились после того, как миллиардер раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Трамп, в частности, пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска.