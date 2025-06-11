«Посты зашли слишком далеко»: миллиардер Маск раскаялся из-за ссоры с Трампом

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», - написал Маск.

Так, 5 июня Маск опубликовал сообщение о том, что Трамп упоминается в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Уже 7 июня Маск этот пост удалил.