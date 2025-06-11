Госпримиритель ждет от Минобразования четкой позиции по зарплатам учителей

В письме в министерство госпримиритель Меэлис Виркебау напомнил, что на встрече 22 мая профсоюз предложил министерству компромисс: установить с 1 сентября 2025 года минимальную зарплату учителей в размере двух тысяч евро в месяц.

По его словам, Министерство образования должно либо согласиться на предложенные условия, либо представить обоснованные альтернативы, иначе в случае отказа от повышения зарплат процесс примирения будет считаться провалившимся.

В таком случае, как ранее говорил глава Союза работников образования Реэмо Вольтри, учителя не исключают возможности забастовок.