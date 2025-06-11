Домашний шашлык? Найти хорошее мясо бывает сложно

«Умение приготовить что-то на свой вкус... не знаю, исчезает ли оно, но такая угроза существует, - отметила Петерсоо, добавив, что хотя на кулинарном портале публикуются рекомендации по маринованию, иногда возникают трудности с покупкой чистого мяса. - Если поблизости нет хорошей мясной лавки, то в магазине бывает сложно найти качественный кусок не замаринованного мяса».

«В крупных супермаркетах мы и сами иногда стоим и думаем: хотел приготовить этот маринад, но просто нет подходящего сырья, которое можно было бы замариновать», - рассказала она.

Петерсоо добавила, что производители, безусловно, влияют на вкусовые предпочтения потребителей. В качестве примера она привела черничный маринад, который также пробовала приготовить дома. Ассортимент вкусов продолжает расширяться, но, по ее словам, простые вкусы по-прежнему достойны внимания.