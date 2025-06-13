Нарвский хоровод учителей: кто-то может остаться без работы уже в сентябре

Нарва снова столкнулась с проблемами при поиске учителей из-за срочных трудовых договоров, требований Министерства образования и науки, а также нехватки педагогов с необходимыми компетенциями.
«Из 366 учителей наших муниципальных школ 146 не соответствуют квалификационным требованиям по тем или иным причинам», - сообщила Лариса Дегель, заведующая Департаментом культуры, ссылаясь на справку, утвержденную Министерством образования. По ее словам, около 50 педагогов были приняты на работу в прошлом году с уровнем владения эстонским языком B1, что является временной уступкой, действующей до 1 августа 2025 года. Однако Министерство классифицировало этих учителей как несоответствующих, поскольку минимальный требуемый уровень - B2.
Дегель пояснила, что проблема усугубляется необходимостью заключать срочные трудовые договоры с педагогами, не имеющими магистерской степени или педагогического опыта, который с 2013 года обязателен для учителей.
«В прошлом году нам пришлось заполнить около 150 вакансий. Из них примерно 50 учителей с уровнем B1 были приняты на законных основаниях, но около 100 человек не соответствуют требованиям», - отметила Дегель. Эти срочные договоры, заключенные на год, истекают в июне - у кого-то 9-го, у кого-то 11-го числа, в зависимости от школьного расписания. Это создает неопределенность для педагогов.
«Учитель, чей договор заканчивается, не знает, где он будет работать с 1 сентября. Директор обязан объявить конкурс на эту должность, так как она занята человеком, не соответствующим квалификации», - пояснила Дегель.
Дегель подчеркнула, что закон разрешает заключать срочные договоры только после проведения конкурсов, если подходящих кандидатов не нашлось. Однако это привело к неожиданному эффекту. «У нас получился хоровод. Около 100 учителей пытаются трудоустроиться, переходя из одной школы в другую, участвуя в конкурсах», - сказал Райк.
По словам мэра, Министерство образования предложило продлевать срочные договоры до 31 августа, чтобы избежать разрыва трудовых отношений. Однако она указала на противоречие. «У нас есть предписание проводить конкурсы на вакантные места. Мы не можем объявить конкурс на занятую должность», - отметила Дегель, добавив, что если учитель знает, что его договор действует до конца августа, но конкурс может завершиться назначением другого кандидата, это создает риск остаться без работы.
«Представьте, вы думаете, что с вами продлят контракт с 1 сентября, а в середине августа узнаете, что место занято. Это ненормально», - сказала она.
Лариса Дегель добавила, что город предложил продлить контракты для 16 учителей, которых директора считают компетентными, несмотря на формальное несоответствие требованиям. «Это не автоматическое продление для всех. Это те педагоги, которых директора готовы оставить за их педагогические способности», - уточнила она. Однако это предложение, по ее словам, довольно «смелое».
Точное число педагогов, которых будет не хватать, пока неизвестно, но по предварительной оценке - около 75. По словам Дегель, конкурсы на вакансии начались еще в апреле, и сейчас активно продолжаются: «Мы сотрудничаем с профессиональной фирмой по рекламе вакансий. В июле узнаем результаты языковых экзаменов, и тогда картина станет яснее».
Она также отметила, что около 40 учителей сдали экзамен на уровень B2, а шестеро - на B1. «Мы не знаем, сколько еще успешно справятся. Проходной балл может составить около 20%. В начале июля мы получим результаты», - сказала она. Райк добавила, что город не рассчитывает на повторение прошлогоднего послабления, когда учителям с B1 разрешили работать. «Мы ориентируемся на конкурсы и поиск новых решений», - подчеркнула мэр.
Родители выражают обеспокоенность: оценки первоклассников и четвероклассников кажутся хорошими, но неясно, насколько они объективны в условиях реформы. Дегель признала, что этот вопрос обсуждался с Министерством. «Пока тестирование для четвертых классов не планируется, но в следующем году будут собираться сравнительные данные, чтобы оценить прогресс реформы», - сообщила она.
Дегель отметила еще одну проблему - нехватку специалистов поддержки: логопедов, психологов и спецпедагогов. «За последние два года на конкурсы не пришел ни один подходящий кандидат. Это не только наша проблема, она обсуждается с Министерством и университетами», - сказала она.
Чтобы сохранить лучших учителей, Нарва рассматривает возможность перевода некоторых педагогов на должности методистов. «Мы обсуждаем сохранение выдающихся учителей, чьи ученики занимают высокие места на олимпиадах по математике и естественным наукам», - сообщила Катри Райк. Однако это требует дополнительных средств.
«Мы не можем использовать государственные деньги, поэтому рассматриваем перераспределение городского бюджета. Возможно, придется сократить менее важные расходы», - добавила она, уточнив, что это не коснется учителей музыкальных школ или тренеров. Райк подчеркнула, что такие решения непопулярны, но необходимы. «Мы говорим о 200 тысячах евро, чтобы сохранить шесть человек. Это серьезные деньги, но мы должны думать и о детях», - сказала она.
Мэр отметила, что в парламенте обсуждается поправка, которая позволит заключать срочные договоры на три года вместо одного. «Если ее примут, это облегчит ситуацию», - сказала Райк. Однако пока город вынужден работать в рамках текущего законодательства, что создает дополнительные сложности.
Райк добавила, что учителя, не соответствующие требованиям, сталкиваются с трудностями при сборе портфолио для подтверждения опыта. «Работать в школе, учить детей на эстонском языке, готовить методические материалы и собирать портфолио за год - это невероятно сложно», - отметила она.
Райк рассказала о попытках привлечь специалистов с магистерскими степенями, например, математиков или химиков, которые сейчас работают бухгалтерами. «Мы разместили объявление в Facebook, и были кандидаты даже с докторскими степенями. Но их нужно готовить - собирать портфолио, проходить педагогические курсы», - отметила она. По ее словам, зарплата учителей может быть привлекательной, но методическая подготовка остается серьезным барьером.