Нарвский хоровод учителей: кто-то может остаться без работы уже в сентябре

По словам мэра, Министерство образования предложило продлевать срочные договоры до 31 августа, чтобы избежать разрыва трудовых отношений. Однако она указала на противоречие. «У нас есть предписание проводить конкурсы на вакантные места. Мы не можем объявить конкурс на занятую должность», - отметила Дегель, добавив, что если учитель знает, что его договор действует до конца августа, но конкурс может завершиться назначением другого кандидата, это создает риск остаться без работы.

«Представьте, вы думаете, что с вами продлят контракт с 1 сентября, а в середине августа узнаете, что место занято. Это ненормально», - сказала она.

Лариса Дегель добавила, что город предложил продлить контракты для 16 учителей, которых директора считают компетентными, несмотря на формальное несоответствие требованиям. «Это не автоматическое продление для всех. Это те педагоги, которых директора готовы оставить за их педагогические способности», - уточнила она. Однако это предложение, по ее словам, довольно «смелое».

Точное число педагогов, которых будет не хватать, пока неизвестно, но по предварительной оценке - около 75. По словам Дегель, конкурсы на вакансии начались еще в апреле, и сейчас активно продолжаются: «Мы сотрудничаем с профессиональной фирмой по рекламе вакансий. В июле узнаем результаты языковых экзаменов, и тогда картина станет яснее».