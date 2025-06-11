БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ Отчет ООН: семьи по всему миру не могут иметь столько детей, сколько хотели бы

21% опрошенных UNFPA признались, что улучшение экономических условий может побудить их завести больше детей, чем они планировали ранее.

В центре отчета Фонда народонаселения ООН (UNFPA) «Состояние народонаселения мира в 2025 году» - результаты опроса, согласно которому люди по всему миру ощущают, что не могут завести столько детей, сколько им хотелось бы, и причиной тому в первую очередь является экономическая ситуация.