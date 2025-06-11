БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ Отчет ООН: семьи по всему миру не могут иметь столько детей, сколько хотели бы

В центре отчета Фонда народонаселения ООН (UNFPA) «Состояние народонаселения мира в 2025 году» - результаты опроса, согласно которому люди по всему миру ощущают, что не могут завести столько детей, сколько им хотелось бы, и причиной тому в первую очередь является экономическая ситуация.
По словам главы UNFPA, доктора Наталии Канем, в мире начался беспрецедентный спад рождаемости. «Большинство опрошенных хотели бы иметь двух или более детей. Показатель рождаемости снижается в значительной степени из-за того, что многие чувствуют себя не в состоянии создать желаемую семью», - передает ее слова Би-би-си.