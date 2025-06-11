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БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ Отчет ООН: семьи по всему миру не могут иметь столько детей, сколько хотели бы

Перевод: Сергей Светлов
21% опрошенных UNFPA признались, что улучшение экономических условий может побудить их завести больше детей, чем они планировали ранее.

В центре отчета Фонда народонаселения ООН (UNFPA) «Состояние народонаселения мира в 2025 году» - результаты опроса, согласно которому люди по всему миру ощущают, что не могут завести столько детей, сколько им хотелось бы, и причиной тому в первую очередь является экономическая ситуация.

По словам главы UNFPA, доктора Наталии Канем, в мире начался беспрецедентный спад рождаемости. «Большинство опрошенных хотели бы иметь двух или более детей. Показатель рождаемости снижается в значительной степени из-за того, что многие чувствуют себя не в состоянии создать желаемую семью», - передает ее слова Би-би-си.

Согласно данным Eurostat, в 2023 году коэффициент рождаемости в Европейском союзе составил 1,38, что значительно ниже уровня воспроизводства населения (чуть более двух рождений на одну женщину). По данным Департамента статистики, в 2024 году этот показатель в Эстонии составил всего 1,18.

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