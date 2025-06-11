МИД Финляндии вызвал представителя РФ для дачи разъяснений

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах России в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны в районе Порвоо, которое произошло во вторник, 10 июня. Об этом министерство сообщило в своем аккаунте в соцсети Х в среду, 11 июня.