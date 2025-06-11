WSJ: Брюссель предложил запретить «Северный поток» и снизить ценовой потолок на российскую нефть

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, 10 июня, что эти меры предполагают запрет для компаний и учреждений Европейского союза на любые - прямые или косвенные - сделки, связанные с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были построены с целью транспортировки природного газа из России в Европу.