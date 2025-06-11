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WSJ: Брюссель предложил запретить «Северный поток» и снизить ценовой потолок на российскую нефть

Перевод: Сергей Светлов
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дает пресс-конференцию, посвященную 18-му пакету санкций против России, в Брюсселе 10 июня 2025 года.

Европейская комиссия предложила запретить сделки с российскими газопроводами «Северный поток», а также ужесточить установленное ограничение на цену российской нефти.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, 10 июня, что эти меры предполагают запрет для компаний и учреждений Европейского союза на любые - прямые или косвенные - сделки, связанные с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были построены с целью транспортировки природного газа из России в Европу.

Пакет также предусматривает снижение потолка цены, по которой разрешено закупать российскую нефть на мировых рынках: с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов - с целью еще сильнее сократить нефтяные доходы Москвы.

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