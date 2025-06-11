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Двери были незаперты, ключ – в салоне: злоумышленники ночью угнали новый автомобиль

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Во вторник ночью в городе Выру был угнан автомобиль, ключи от которого, по предварительным данным, находились в салоне машины.

Ночью с 9 на 10 июня в городе Выру был угнан автомобиль Peugeot 208 с регистрационным номером 832JKV. Речь идет о сером хэтчбеке Peugeot 208 2024 года выпуска, впервые зарегистрированном в Эстонии. Автомобиль оснащен гибридным двигателем мощностью 74 кВт и автоматической коробкой передач.

На сегодняшний день ориентировочная рыночная стоимость данного гибридного Peugeot 208 в Эстонии составляет от 25 до 27 тысяч евро.

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