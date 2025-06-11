«Когда речь зашла об ответственности за промахи прокуратуры, Пакоста пыталась выкрутиться, мол, как министр она не вправе вмешиваться в эту сферу, а Эстония, мол, правовое государство. Но аренда мест в тюрьмах буквально за копейки и ввоз насильников и убийц в Тартускую тюрьму- это уже инициатива самой Пакосты, и именно она должна нести за это политическую ответственность», -сказал Хельме.

Председатель фракции «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер добавил, что вместо решения проблем министр Пакоста занимается уклонением и самооправданием.

«На возможные опасности обратили внимание также органы безопасности и эксперты, по мнению которых, возможно, эти опасности не удастся полностью ни смягчить, ни предвидеть. Задача министра - отстаивать независимость и безопасность эстонского государства, а этот план ставит под угрозу как безопасность людей, так и чувство защищенности общества, - пояснил Хелир-Вальдор Сеэдер. - Кроме того, министр скрыла свои настоящие планы от общественности, заявив, что пока ничего не согласовано и что варианты аренды тюремных мест все еще изучаются».