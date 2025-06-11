В четверг, 12 июня, в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру юстиции и цифрового развития Лийзе-Ли Пакосте (Ээсти 200), который накануне инициировали оппозиционные фракции.
За отставку министра проголосовали 29 депутата. Воздержавшихся или проголосовавших «против» не было. Для принятия вотума недоверия требовалось большинство Рийгикогу или не менее 51 голоса «за».
Напомним, что всреду парламентские фракции Центристской партии, EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии представят вотум недоверия министру юстиции и цифровых технологий Лийзе-Ли Пакосте.
Причиной выражения недоверия является то, что находящаяся в ведении министра Пакосты (Ээсти 200) Государственная прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении Pihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.
По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, непонятно, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующие о плохой организации работы в доме престарелых.
«Под руководством министра была создана система, в которой изнасилования могут совершаться неоднократно в отношении беспомощных людей с деменцией, и никто не будет привлечен к ответственности. Это не только юридическая близорукость, но и моральный провал, при котором Министерство юстиции не может уйти от ответственности, - сказал Лаури Лаатс. - В свете сегодняшних новостей стало ясно, что в доме престарелых говорятоб изнасилованиях уже как минимум два года».
По словам председателя фракции EKRE, Мартина Хельме, доставка из Швеции в Тартускую тюрьму 600 мужчин-заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, значительно увеличивает риски безопасности для Эстонии.
«Когда речь зашла об ответственности за промахи прокуратуры, Пакоста пыталась выкрутиться, мол, как министр она не вправе вмешиваться в эту сферу, а Эстония, мол, правовое государство. Но аренда мест в тюрьмах буквально за копейки и ввоз насильников и убийц в Тартускую тюрьму- это уже инициатива самой Пакосты, и именно она должна нести за это политическую ответственность», -сказал Хельме.
Председатель фракции «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер добавил, что вместо решения проблем министр Пакоста занимается уклонением и самооправданием.
«На возможные опасности обратили внимание также органы безопасности и эксперты, по мнению которых, возможно, эти опасности не удастся полностью ни смягчить, ни предвидеть. Задача министра - отстаивать независимость и безопасность эстонского государства, а этот план ставит под угрозу как безопасность людей, так и чувство защищенности общества, - пояснил Хелир-Вальдор Сеэдер. - Кроме того, министр скрыла свои настоящие планы от общественности, заявив, что пока ничего не согласовано и что варианты аренды тюремных мест все еще изучаются».
Председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс раскритиковал министра за действия в ходе рассмотрения Закона о конкуренции. «Неожиданный разворот в ходе рассмотрения закона о конкуренции не способствует справедливой деловой среде и защищает узкие деловые интересы. Кроме того, он принес Эстонскому государству крупные штрафы от Европейской комиссии», - сказал Лаури Ляэнеметс.