«Моральный провал»: парламентская оппозиция требует отставки министра юстиции

Причиной выражения недоверия является то, что находящаяся в ведении министра Пакосты (Ээсти 200) Государственная прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении Pihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, непонятно, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующие о плохой организации работы в доме престарелых.

«Под руководством министра была создана система, в которой изнасилования могут совершаться неоднократно в отношении беспомощных людей с деменцией, и никто не будет привлечен к ответственности. Это не только юридическая близорукость, но и моральный провал, при котором Министерство юстиции не может уйти от ответственности, - сказал Лаури Лаатс. - В свете сегодняшних новостей стало ясно, что в доме престарелых говорят об изнасилованиях уже как минимум два года».

По словам председателя фракции EKRE, Мартина Хельме, доставка из Швеции в Тартускую тюрьму 600 мужчин-заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, значительно увеличивает риски безопасности для Эстонии.