Сегодня, 12 июня, в 10:00 начнется заседание Рийгикогу, на повестке дня которого также значится выражение недоверия министру юстиции и цифровых технологий Лийзе-Ли Пакосте («Ээсти 200»). Postimees будет вести прямую трансляцию.
В четверг с визитом в Эстонии находится председатель Сейма Польши Шимон Холовня, который встретится с руководством страны. В 10:00 он выступит с речью перед Рийгикогу, после чего состоится рассмотрение вотума недоверия Пакоста.
В среду парламентские фракции Центристской партии, EKRE, «Отечества» и Социал-демократической партии представят вотум недоверия министру юстиции и цифровых технологий Лийзе-Ли Пакосте.
Причиной выражения недоверия является то, что находящаяся в ведении министра Пакосты (Ээсти 200) Государственная прокуратура не возбудила уголовное дело в отношенииPihlakodu AS, а Министерство юстиции приняло решение разместить в Тарту 600 заключенных из Швеции.
По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, непонятно, почему Госпрокуратура решила не возбуждать уголовное дело против Pihlakodu, несмотря на надзорный акт Департамента социального страхования и доказательства, свидетельствующие о плохой организации работы в доме престарелых.
«Под руководством министра была создана система, в которой изнасилования могут совершаться неоднократно в отношении беспомощных людей с деменцией, и никто не будет привлечен к ответственности. Это не только юридическая близорукость, но и моральный провал, при котором Министерство юстиции не может уйти от ответственности, - сказал Лаури Лаатс. - В свете сегодняшних новостей стало ясно, что в доме престарелых говорятоб изнасилованиях уже как минимум два года».
По словам председателя фракции EKRE, Мартина Хельме, доставка из Швеции в Тартускую тюрьму 600 мужчин-заключенных, осужденных за особо тяжкие преступления, значительно увеличивает риски безопасности для Эстонии.
«Когда речь зашла об ответственности за промахи прокуратуры, Пакоста пыталась выкрутиться, мол, как министр она не вправе вмешиваться в эту сферу, а Эстония, мол, правовое государство. Но аренда мест в тюрьмах буквально за копейки и ввоз насильников и убийц в Тартускую тюрьму- это уже инициатива самой Пакосты, и именно она должна нести за это политическую ответственность», -сказал Хельме.
Председатель фракции «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер добавил, что вместо решения проблем министр Пакоста занимается уклонением и самооправданием.
«На возможные опасности обратили внимание также органы безопасности и эксперты, по мнению которых, возможно, эти опасности не удастся полностью ни смягчить, ни предвидеть. Задача министра - отстаивать независимость и безопасность эстонского государства, аэтот план ставит под угрозу как безопасность людей, так и чувство защищенности общества, - пояснил Хелир-Вальдор Сеэдер. - Кроме того, министр скрыла свои настоящие планы от общественности, заявив, что пока ничего не согласовано и что варианты аренды тюремных мест все еще изучаются».
Председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс раскритиковал министра за действия в ходе рассмотрения Закона о конкуренции. «Неожиданный разворот в ходе рассмотрения закона о конкуренции не способствует справедливой деловой среде и защищает узкие деловые интересы. Кроме того, он принес Эстонскому государству крупные штрафы от Европейской комиссии», - сказал Лаури Ляэнеметс.