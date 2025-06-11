Яак Ааб Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» поступает прямо противоположно рекомендациям ведущих экономистов и финансистов

Социал-демократы, безусловно, не ставят под сомнение важность увеличения расходов на оборону. Напротив, именно мы первыми в Эстонии еще в сентябре прошлого года четко заявили, что рекомендацию командующего Силами обороны повысить оборонные расходы до пяти процентов ВВП нужно выполнить.

Однако не менее важно понимать, откуда взять деньги для этого. С точки зрения социал-демократов, неправильно сокращать расходы и инвестиции на здравоохранение, образование, социальную защиту или развитие регионов. Ведь благосостояние — это тоже вопрос безопасности: как Эстонии нужен лучший щит от угроз со стороны кремлевского режима, так и люди в стране должны быть уверены, что государство поддержит их в случае неожиданной болезни или потери работы. А их дети будут иметь равный доступ к качественному образованию по всей стране.

По мнению экспертов Банка Эстонии, также нецелесообразно бесконечно покрывать оборонные расходы за счет займов. «Если оборонные расходы останутся высокими на длительный период, их необходимо обеспечивать устойчивыми доходами бюджета», — советуют специалисты в свежем экономическом прогнозе.

Правительство советов не слушает

К сожалению, правительство Партии реформ и «Ээсти 200» поступает прямо противоположно рекомендациям ведущих отечественных экономистов и финансистов.

На этой неделе Рийгикогу рассматривает законопроект, предусматривающий изменения в закон о налоге на безопасность и закон о подоходном налоге. Главное отличие нового законопроекта от одобренного прежней коалицией — отмена двухпроцентного налога на прибыль предприятий, который, по прогнозу Министерства финансов, уже в следующем году должен был принести в бюджет 157 миллионов евро.

Вместо этого потребителям и наемным работникам не стоит рассчитывать на какие-либо налоговые послабления. Повышение ставки НСО до 24 процентов сохраняется и становится постоянным. Подоходный налог для физических лиц также поднимется до 24 процентов.

Таким образом, Партия реформ в сложной бюджетной ситуации сделала два основных выбора.

Во-первых, она отказывается от одного из источников финансирования оборонных расходов, предпочитая увеличить дефицит и ускорить рост долговой нагрузки.

Во-вторых, среди всех социальных групп налоговые послабления получают владельцы компаний, то есть самые обеспеченные.

В-третьих, отменяется прогрессивная система налоговых вычетов, так называемый «налоговый горб», который прежде был выгоден семьям с низкими доходами — теперь новое преимущество вновь получают те, кто зарабатывает больше. Этот «подарок» обеспеченным увеличит дефицит бюджета на 500 миллионов евро.

Подарки для богатых продолжаются

Согласно тематическому исследованию Банка Эстонии за 2023 год, подавляющая часть предпринимательского капитала принадлежит очень небольшому числу самых богатых домохозяйств. «Самые богатые 10 процентов владеют свыше девяти десятых всего капитала в этой категории, а 1 процент — примерно половиной», — констатируют авторы исследования.

Если учесть, что многие крупные эстонские компании принадлежат вообще иностранным собственникам — полностью или значительными долями, — становится ясно: Партия реформ наращивает дефицит ради снижения налогов для крупного бизнеса, в том числе иностранных акционеров.

Снижение налогов для самых обеспеченных при том, что постоянные расходы покрываются за счет займов. Это и есть знаменитая финансовая политика Партии реформ, находящаяся в «надежных руках»?