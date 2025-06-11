Протесты в Лос-Анджелесе: комендантский час и массовые аресты

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час на ограниченной территории в городе для борьбы с мародерством и насилием. Он будет действовать с 20:00 вечера до 06:00 утра по местному времени для всех, кроме жителей, журналистов и служб экстренной помощи.

Полицейское управление Лос-Анджелеса вечером во вторник сообщило, что в связи с введением комендантского часа в некоторых районах Лос-Анджелеса «начинаются массовые аресты», и напомнило гражданам про комендантский час - как сообщают наши корреспонденты, многие жители города не в курсе, что он действует.

По данным полиции, во вторник уже арестовано около 200 человек. Для сравнения, в субботу было арестовано 27 человек, в воскресенье - 40, а в понедельник - 114.

Демонстранты второй раз за три дня перекрыли шоссе 101 - крупную транспортную артерию города. Их быстро разогнала дорожная полиция.

Столкновения, хотя и меньшего, чем раньше, масштаба продолжались и у Федерального здания в Лос-Анджелесе, в котором расположен офис Службы гражданства и миграции США, а рядом находится тюрьма.

Карта Фото: BBC

Чиновник американской администрации сообщил агентству Reuters, что сотни морских пехотинцев ожидают отправки в район Сил-Бич, расположенный в 50 км к югу от Лос-Анджелеса, сообщил агентству Reuters официальный представитель США. После того, как президент США Дональд Трамп в выходные направил в Лос-Анджелес Национальную гвардию, он мобилизовал 700 базирующихся в Калифорнии морских пехотинцев.