Знай наших Недетский труд: чемпионка Эстонии сама выбрала свой путь и сворачивать не собирается

В свои 15 лет она уже чемпионка Эстонии 2024 года, серебряная призерка чемпионата Эстонии (2025), двукратная чемпионка Эстонии среди юниоров и серебряный призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2025). Также серебряный призер первого этапа юниорского Гран-При сезона 2024-2025 г. Два года подряд завоевывала титул лучшей юниорки Эстонии Эстонского союза конькобежцев. По состоянию на 1 июня 2025 года занимает 42-е место среди женщин-одиночниц и 7-е место среди юниорок-одиночниц в рейтинге Международного союза конькобежцев. Знакомьтесь с героиней этого выпуска рубрики «Знай наших» фигуристкой Элиной Гойдиной.
Застать спортсменку в Эстонии очень сложно - большую часть времени она с мамой находится за рубежом, потому что именно там работает ее тренер и приходится подстраиваться под него. На родину они приезжают хорошо если раз в полтора месяца буквально на несколько дней, и этот короткий промежуток становится настоящим праздником, потому что семья наконец собирается вместе.
Спортсменов, которые еще в детстве поняли, чем хотят заниматься, на самом деле очень мало и Элина из их числа - она впервые встала на коньки в три года и сразу заявила, что хочет кататься.
«Первый раз она встала на коньки в Риге на открытом катке, когда мы там отдыхали, чуть позже в Тарту уже увидела тренировку фигуристов и снова попросилась на лед, - вспоминает мама фигуристки. - В четыре года мы привели ее в школу фигурного катания Рокка-аль-Маре, причем привели на два месяца позднее других - группа была уже набрана. Но Элина сразу влилась в команду, сразу поехала. Было ощущение, что она всегда была в группе».
Зная, что детские увлечения - явление временное, мама даже не стала покупать дочке коньки и специальную фигурную форму и, как оказалось, была неправа - дочка с пути сворачивать не собиралась.
Сейчас выйдешь на лед, и...
«Элина сама выбрала свой путь. Многие спортсмены говорят, что их родители привели в спорт, но это был не наш случай, - смеется Эльвира. - Элина настолько болела спортом, что мы иногда ее шантажировали: если почитаешь или что-то по дому сделаешь, то пойдем на тренировку».
«Я была такая счастливая, - вспоминает Элина свою первую тренировку. - Иду довольная по полу с резиной и думаю - я не падаю! А мама с папой говорят: сейчас на лед выйдешь и будешь падать. А я ни разу не упала!»
Сейчас спортсменка честно признается, что не представляет жизнь без фигурного катания, причем на вопрос, что именно ее привлекает, на секунду задумавшись, отвечает, что уж точно не платьица. Но что? Ведь глядя на график этой девочки, остается только задаваться вопросом - какие силы помогают выживать в этом ритме?
«Ежедневные тренировки Элины длятся 6-8 часов, полноценный рабочий день, - рассказывает Эльвира Гойдина. - В школу мы почти не ходим, дочка учится самостоятельно, причем без репетиторов. Она учится в Ыйсмяэском русском лицее, уровень там высокий и мы очень благодарны учителям, которые всегда идут нам навстречу: разрешают учиться удаленно, всегда помогают с разбором тем и консультациями, принимают работы. Я вижу, что она иногда в инстаграме с учителями тему разбирает. Удивительно! И что важно, Элина все успевает - в четверти среди "пятерок" обычно лишь 2-3 "четверки".
Со стороны это кажется очень сложным. Но когда вовлечен в процесс, о таком недетском графике особо не думаешь.
«Когда я в Таллинне, мне не очень сложно, - рассказывает Элина. - А вот за границей бывает труднее, потому что утомляет рутина: я тренируюсь, в перерывах делаю уроки, потом иду домой и снова уроки. Особенно тяжело, если есть тренировки, которые заканчиваются поздно вечером, а вставать нужно рано утром. Тогда нет нормального восстановления».
Что тогда?
«Да ничего особого, - смеется Элина. - Считаю дни до выходных - мои выходные обычно полтора дня. Если я за границей, то иду гулять, немного сменить картинку. Если в Эстонии, то просто дома остаюсь. Могу иногда на велосипеде прокатиться. Но в основном люблю просто побыть дома».
Элина Гойдина стала чемпионкой Эстонии в 13 лет - все это результат работы, которую выдержит не каждый взрослый.
Первые четыре года Элина каталась с тренером Александром Денисенко, который поставил девочке все одинарные и почти все двойные прыжки.
«Он очень здорово объясняет и именно он привил мне любовь к фигурному катанию, - отмечает Элина. - Потом я перешла к Анне Леванди и прозанималась у нее три с половиной года. Анна тренер требовательный, но если нужен результат, с мягким подходом делать нечего. Но это в любом виде спорта - спортсмен учится преодолевать себя. Ну а потом я перешла к Сергею Розанову, с которым сейчас и занимаюсь. Он многому меня научил: и скольжению, и сложным тройным прыжкам, и каскадам 3+3, а сейчас мы уже учим ультра-си прыжки» .
Переломный перелом
Умени преодолевать себя очень помогло: в августе 2023 года, буквально накануне отборочных стартов в Эстонии для юниорских Гран-При, Элина сломала ногу, причем получила сложнейший двойной перелом. И... продолжила тренировки.
«Фигурное катание опасный вид спорта, в любой момент можно получить травму, которая поставит на всем крест. Но об этом лучше не думать. Мне после перелома было очень тяжело - это был мой первый юниорский сезон и я очень переживала по этому поводу», - вспоминает фигуристка.
«Элина в тот сезон пахала в прямом смысле слова, - рассказывает мама спортсменки. - Мы собрали все каскады 3-3. У нее была цель выйти в свой первый сезон юниоров с этими каскадами.
В Турции на последней тренировке накануне эстонских отборочных стартов - у нас через три часа самолет - Элина на разминке ломает ногу. Я помню этот жуткий хруст на весь зал. Дочке прямо там, в Турции, перед вылетом, гипс накладывали.
Это было ужасно, но, как мне кажется, пошло на пользу: Элина как будто перезагрузилась. Совершенно иначе стала относиться ко всему, стала целеустремленнее. До перелома у нее если что-то не получалось, она могла эмоционально реагировать: я брошу, я не буду заниматься, не хочу! А после этого стало совсем иначе: я сделаю все, чтобы вернуться».
До перелома были периоды, когда если чего-то не получалось, она психовала и говорила, что хочет завязать со спортом. Но пауза многое расставила по местам.
«Я очень долго восстанавливалась, - рассказывает фигуристка. - Мне долго нельзя было прыгать, полтора месяца не снимали гипс. После гипса я неделю училась ходить, все болело. Потом разрешили просто скользить и выполнять минимальные вращения. И потом еще через полтора месяца разрешили прыгать».
Гипс помехой тренировкам не стал: Элина даже на одной ноге ежедневно по несколько часов тренировалась.
Я помню этот жуткий хруст на весь зал. Дочке прямо там, в Турции, перед вылетом, гипс накладывали.
«Подкачка, подтягивания, растяжка, скакалка - все на одной ноге, - вспоминает девушка. - Хореография всегда. На лед выходила - хоть на 15 минут, хоть на одной ноге. Было очень сложно, потому что нога сильно затекала. Поэтому я чуть прокачусь - посижу. Прокачусь - посижу. Мне очень братья Селевко помогали выполнять какие-то элементы, например ласточку. Они меня за руки везли, чтобы я не упала - мне же нельзя на ногу падать. Я с ними познакомилась, когда перешла тренироваться в "Тондираба" и мы сразу подружились».
«Мне кажется, она с ними как с братьями, - добавляет мама Элины. - У нее старший брат есть, которого Элина почти не видит, поэтому она с Мишей и Сашей не разлей вода. Они очень помогают ей».
Мама всегда рядом
Еще один человек в спорте, который помогает Элине Гойдиной преодолевать себя - мама. Которая всегда на тренировке, которая всегда следит за успехами дочери и которая во многом помогла дочери научиться идти к цели.
«Мама как “тренер” удалась, - смеется Элина. - Она требовательная. С мамой не схалтуришь. Например, когда я со своим тренером Сергеем тренируюсь, отрабатываем с ним какие-то связки, у меня не получается что-то, я думаю, ну и ладно, завтра доделаю. А когда я дома в Таллинне, без тренера, и с мамой на тренировке, то этот номер не пройдет, она не выпустит со льда, пока не сделаю».
«Да, я требовательная, - соглашается Эльвира Гойдина. - Я везде требую, в том числе и от себя. Потому что если взялся, делай до конца, это касается как спорта, учебы, работы, так бытовых дел».
Но быть строгим критиком и мамой одновременно очень сложно - дети растут, переходный возраст никто не отменяет, поэтому иногда Элина на мамины замечания может обидно среагировать - эмоции, усталость, настроение.
«В такие моменты мне хочется уйти с тренировки, но приходится терпеть.. это же мой ребенок, поэтому работаем дальше, чтобы были результаты. Но при этом, даже если мы вдруг поссорились - что из-за тренировок бывает - то мы все проговариваем и смотрим причины, что как и почему», - делится мама фигуристки.
А на соревнованиях…
«Я-то не вижу, а другие девочки говорят мне, что на мою маму на соревнованиях лучше не смотреть, настолько сильно она переживает. Хотя она и старается мне не показывать, чтобы я не нервничала», - рассказывает Элина.
После тяжелого перелома одним из первых стартов Элины стал чемпионат Эстонии - тот самый, золотой.
«Это мама уговорила меня поехать на чемпионат Эстонии, - рассказывает Элина. - Я немного боялась, потому что понимала, что еще нестабильна, не в лучшей форме. Произвольную вообще было очень сложно катать, техника шаткая была. Прыжки хоть и получались, но были еще нестабильными. И, конечно, было страшно, что сейчас приеду, напортачу и все скажут - зачем приехала, если ничего не умеешь. Но мама все-таки уговорила».
«Да, потому что нужно было постепенно входить в соревновательный график: мы в тот год хотели поехать на юниорский чемпионат мира и нам нужно было набрать квалификационные баллы, и каждый старт тогда был на пользу - поясняет Эльвира Гойдина. - Мы не ехали за победой, скорее больше для эмоциональной готовности, просто для старта. Я предполагала, что Элина может быть в тройке, но про первое место мы даже не думали».
«Я сидела на трибунах, смотрела на таблицу результатов, как постепенно поднимаюсь выше соперников. Но не думала, что стану чемпионкой», - улыбается Элина.
Мне кажется, если бы можно было все отыграть назад и меня бы спросили, отвела бы я ребенка снова на фигурное катание, я бы ответила - нет.
Мама Элины Гойдиной Эльвира
К этой победе и мама и дочка относятся без лишних эмоций: Элина очень рано начала участвовать во взрослых чемпионатах.
В 9 лет Элина выступала в юниорах. А в 11 лет фигуристка выступала уже во взрослом чемпионате Эстонии - технический балл всегда позволял девочке участвовать в таких соревнованиях.
Иди и катай!
«Тренеры не боялись выпускать девочку на взрослые соревнования, учили Элину тому, что нужно рисковать, не нужно бояться, говорили тренировать дыхалку, делать элементы - рассказывает Эльвира Гойдина. Элина дважды занимала шестое место среди сеньоров. Хотя, например, по технике в 12 лет она вышла на второе место, но из-за юного возраста вторая оценка была низкая и это логично».
Цель Элины - успешные чемпионаты мира и, конечно, Олимпиада, ради которой нужно очень много работать. Еще больше, чем обычно. За красивой картинкой выступлений скрываются годы адского труда, напряжение и то, что жизнь семьи подчинена жесткому графику спортсмена.
«Мне кажется, если бы можно было все отыграть назад и меня бы спросили, отвела бы я ребенка снова на фигурное катание, я бы ответила - нет, - искренне признается Эльвира Гойдина. - Вся привычная жизнь перечеркивается. Все подчинено спорту. Друзья, конечно, есть, но общения уже нет - просто нет времени встречаться. Нет времени ходить в кино, никуда толком не выйти. Все время планируется под фигурное катание. Все урывками. Мы с дочкой в другой стране, папа в Эстонии. Все заработанное уходит в фигурное катание. Это непросто. Но есть огромное желание ребенка и пока получается неплохо, есть результаты».
«Я тоже надеюсь на высокие результаты в спорте, - соглашается Элина. - Потому что приносить такие жертвы, чтобы кататься только ради удовольствия или хобби, зачем это? Что это за хобби, где так убиваются и работают на износ? И когда всякие травмы и у тебя все болит… Обязательно нужна цель!»
Золотая девочка
И при всех этих эмоциональных и физических нагрузках Элина, по мнению мамы, золотой ребенок.
«Все растут, характер играет и трудно ждать, что в переходном возрасте дети будут идеальными, но мне кажется, что даже в таком возрасте она золотой ребенок», - рассказывает Эльвира.
«У нас иногда бывает, что я выхожу с тренировки, хочу просто отключиться, а мама идет и говорит мне, что я не так сделала, - говорит Элина. - А я говорю: мама, хватит, дай мне отдохнуть!»
«Я понимаю, что иногда перегибаю, все-таки после тренировки нужно сделать так, чтобы она больше о ней не думала, отдохнула. Но, наверное, как любой родитель, я переживаю» - замечает мама.
«Например, на последних соревнованиях в Болгарии (куда я ездила без тренера, с мамой) была смешная ситуация, - смеется Элина. - У меня на разминке перед короткой программой не очень каскад получался, я вышла с разминки и мама сходу: тут ты должна плечо довернуть, тут должна руки сгруппировать. И пока я дошла до раздевалки, пока снимала коньки, мама это все мне выговаривала без остановки. А я понимаю, что мне через полтора человека коньки заново надевать, а еще нужно программу в голове с наушниками пройти, а мама все говорит и говорит. Пока я уже не взмолилась: мама, дай мне настроиться».
«Зато ты все сделала!» - парирует мама.
«Это да, я в итоге все идеально откатала», - соглашается дочка.
Похвала как стимул
Но идеально тоже бывает не всегда - бывают ошибки на ровном месте, неудачные прокаты.
«Вот как раз на чемпионате была история: я в произвольной сделала все свои прыжки, оставался один флип в конце и хореодорожка. Эту дорожку я буквально с закрытыми глазами делаю. Пока ее еду, настраиваюсь на прыжок. А в этот раз я на ровном месте упала на одном из элементов. У меня аж в глазах от шока потемнело. Не помню, как собралась на флип и докатала. Было очень обидно - у меня за это сняли пять баллов, которых мне как раз не хватило до третьего места. Так нелепо…
Но что поделать. Хотя было очень тяжело, и до сих пор, подумав об этом сильно расстраиваюсь. Работаем дальше».
Но, кстати, и похвала от мамы тоже всегда наготове - любой прогресс не остается незамеченным.
«Это важно! Все, что хорошо получается, нужно поддержать, похвалить - рассказывает Эльвира Гойдина. - Элине важна реакция, она ее ждет. Когда она еще совсем маленькая была, я ей “класс” показывала, так у нее сразу улыбка до ушей и она с еще большей скоростью и азартом начинала все делать. И до сих пор так: если все хорошо, чтобы это ни было - спорт, школа или быт - обязательно похвалю ребенка».
И больше никаких дополнительных мотиваций - мама просто говорит, если что-то хочешь, вспоминай, зачем ты это делаешь.
Мы идем вперед
«Просто жаль потраченного времени, и я об этом говорю прямо, - поясняет мама Элины. - Ты же вне дома живешь, без папы, без собаки своей, думай, почему ты здесь! И это помогает. Иногда даже всплакнет, когда вспомнит, что без папы и без собаки. Скучает по ним. Даже до такой степени, что когда видит на прогулке чужую собаку на поводке с хозяином, говорит, что лучше на них не смотреть.
Конечно, дочка очень скучает по дому, но деваться некуда, наш тренер работает в другой стране, поэтому мы и ведем кочевой образ жизни. Бабушки и дедушки переживают, мол, у ребенка детства нет, папа уже смирился, хотя я думаю, когда Элина завершит карьеру, он с облегчением выдохнет. А мы… Мы идем вперед».
Блиц с Элиной Гойдиной
- Какая ты по характеру?
- Скорее интроверт. В детстве была более активная, веселая, общительная, сейчас спокойнее.
- Есть ли у тебя талисманы и ритуалы перед выходом на лед?
- Любимых игрушек нет, талисманов тоже нет. Есть просто игрушки, которые с самого детства. До сих пор на видном месте «глазастик», которого мне подарили за мой первый одинарный аксель. Что касается ритуалов, то тоже ничего особенного, мне все равно, с левой или правой ноги выходить на лед. Обязательно это: вытереть нос, перчатки подтянуть и хвост поправить.
- Ты любишь рисовать?
- Да, нравится, но времени особо не хватает.
- Художественный взгляд помогает в составлении программ?
- Скорее да. Но я бы иначе сказала: если какие-то вещи в поставленной программе мне неудобны или не нравятся, или я вижу, что делаю это плохо или некрасиво, я не буду это делать в программе. Так же и с музыкой. Я могу настоять.
- Есть ли какие-то нелюбимые элементы?
- Я очень не любила ритбергер. Кажется, сейчас с ним чуть получше, но все равно с ним есть определенные трудности. Он мог на разминке хорошо получаться, а в программе недочеты были. Вращаться не очень нравится, особенно подолгу. Ласточки, флажки на льду не очень хорошо делаю - не очень нравится. Обычно с опытом это не проходит: если что-то не нравится, то так и не нравится. А вот выворотность у меня хорошая, всегда любила кораблики делать.
- Кем ты себя видишь в дальней перспективе?
- Я хочу на Олимпиаду поехать. Еще хочется на шоу поездить. А по профессии я хочу тренером быть.
- Четверные прыжки перспектива или реальность?
- Конечно, реальность. Я сейчас уже очень активно их изучаю. И тулуп четверной уже очень близко получается. Надеюсь, лето поработать и получится. Аксель тройной тоже доработаю.
- Если тебе предложат миллион, чтобы ты бросила спорт…
- ...миллион - это, конечно, хорошо. Не знаю, может я бы и согласилась. Но я думаю, что все-же я бы не смогла совсем без льда. Стала бы тренером по фигурному катанию, может участвовала бы в шоу..
- Кумиры есть?
- Нет. В детстве Лиза Туктамышева нравилась, Евгения Медведева - по эмоциям нравилась.
- С кем бы ты хотела поработать?
Мне было бы интересно потренироваться в Америке и Японии, посмотреть, как у них все организовано - у них другой подход к тренировкам. Я, например, иногда на соревнованиях рядом с японскими спортсменами, вижу их разминки и тренировки - у них другое катание, другие упражнения, техника.
Совсем недавно Элина провела свой мастер-класс, став первой в Эстонии фигуристкой, поделившейся опытом в таком необычном формате. Как оказалось, за ее творчеством следит множество фигуристов, которые с радостью восопльзовались возможностью перенять опыт юной чемпионки. Участники приехали из Литвы и Латвии, были и спортсменки из Эстонии.