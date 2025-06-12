Знай наших Недетский труд: чемпионка Эстонии сама выбрала свой путь и сворачивать не собирается

Блиц с Элиной Гойдиной

- Какая ты по характеру?

- Скорее интроверт. В детстве была более активная, веселая, общительная, сейчас спокойнее.

- Есть ли у тебя талисманы и ритуалы перед выходом на лед?

- Любимых игрушек нет, талисманов тоже нет. Есть просто игрушки, которые с самого детства. До сих пор на видном месте «глазастик», которого мне подарили за мой первый одинарный аксель. Что касается ритуалов, то тоже ничего особенного, мне все равно, с левой или правой ноги выходить на лед. Обязательно это: вытереть нос, перчатки подтянуть и хвост поправить.

- Ты любишь рисовать?

- Да, нравится, но времени особо не хватает.

- Художественный взгляд помогает в составлении программ?

- Скорее да. Но я бы иначе сказала: если какие-то вещи в поставленной программе мне неудобны или не нравятся, или я вижу, что делаю это плохо или некрасиво, я не буду это делать в программе. Так же и с музыкой. Я могу настоять.

- Есть ли какие-то нелюбимые элементы?

- Я очень не любила ритбергер. Кажется, сейчас с ним чуть получше, но все равно с ним есть определенные трудности. Он мог на разминке хорошо получаться, а в программе недочеты были. Вращаться не очень нравится, особенно подолгу. Ласточки, флажки на льду не очень хорошо делаю - не очень нравится. Обычно с опытом это не проходит: если что-то не нравится, то так и не нравится. А вот выворотность у меня хорошая, всегда любила кораблики делать.

- Кем ты себя видишь в дальней перспективе?

- Я хочу на Олимпиаду поехать. Еще хочется на шоу поездить. А по профессии я хочу тренером быть.

- Четверные прыжки перспектива или реальность?

- Конечно, реальность. Я сейчас уже очень активно их изучаю. И тулуп четверной уже очень близко получается. Надеюсь, лето поработать и получится. Аксель тройной тоже доработаю.

- Если тебе предложат миллион, чтобы ты бросила спорт…

- ...миллион - это, конечно, хорошо. Не знаю, может я бы и согласилась. Но я думаю, что все-же я бы не смогла совсем без льда. Стала бы тренером по фигурному катанию, может участвовала бы в шоу..

- Кумиры есть?

- Нет. В детстве Лиза Туктамышева нравилась, Евгения Медведева - по эмоциям нравилась.

- С кем бы ты хотела поработать?

Мне было бы интересно потренироваться в Америке и Японии, посмотреть, как у них все организовано - у них другой подход к тренировкам. Я, например, иногда на соревнованиях рядом с японскими спортсменами, вижу их разминки и тренировки - у них другое катание, другие упражнения, техника.