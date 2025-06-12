Кибератаки на Эстонию: число инцидентов удвоилось, жители теряют миллионы

В Эстонии в 2024 году удвоилось число киберинцидентов, связанных с атаками на государственные интернет-системы. А жители страны в 2023 году потеряли из-за действий хакеров и интернет-мошенников семь миллионов евро. О том, какая ситуация в киберпространстве складывается на сегодняшний день, рассказали в Департаменте государственных инфосистем (RIA).
В настоящее время вопрос уже состоит не в том, будет ли атака на интернет-ресурсы, а в том, когда она будет. Ситуация такова, что на 100% защититься от киберпреступников нельзя, уверен аналитик RIA Николай Куницын. Он напомнил, что каждое устройство, подключенное к интернету, можно взломать. А сегодня это может быть даже бытовая техника - миксер или чайник.