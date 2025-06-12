Кибератаки на Эстонию: число инцидентов удвоилось, жители теряют миллионы

В настоящее время вопрос уже состоит не в том, будет ли атака на интернет-ресурсы, а в том, когда она будет. Ситуация такова, что на 100% защититься от киберпреступников нельзя, уверен аналитик RIA Николай Куницын. Он напомнил, что каждое устройство, подключенное к интернету, можно взломать. А сегодня это может быть даже бытовая техника - миксер или чайник.