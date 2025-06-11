В Латвии министр ушла в отставку из-за технических сбоев на местных выборах

Министр смарт-управления и регионального развития Инга Берзиня («Новое Единство») объявила о своей отставке, проинформировав об этом премьер-министра Эвику Силиню после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, пишет rus.lsm.lv.
Премьер-министр отметила, что Берзиня первой начала принимать меры после сбоев на выборах, отстранив руководителя Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) и инициировав разбирательство по причинам технических неполадок.
Силиня подчеркнула, что ключевой задачей является полная готовность к выборам в Сейм 2026 года и недопущение подобных ситуаций в будущем.
По ее словам, Берзиня, как опытный политик, приняла на себя ответственность за техническую часть избирательного процесса, включая работу ГАЦР, и премьер призвала дождаться официального комментария министра.
После ухода с министерского поста у Берзини появится возможность занять мандат депутата Сейма, что приведет к потере депутатского кресла Гиртом Валдисом Кристовскисом («Новое Единство»).