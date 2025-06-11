ФОТО Трагическая авария унесла жизнь напарника эстонского раллиста

Согласно предварительным данным, итальянец потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево. В результате столкновения он погиб. По информации портала Polsatsport.pl, штурман Самуэле Пеллегрино остался жив. Согласно первым сообщениям, водитель оказался зажат в автомобиле. На месте происшествия работали как добровольные спасательные бригады, так и государственные службы спасения из Щитно. Несмотря на усилия медиков, спасти водителя не удалось - он скончался. По данным Radio Olsztyn, штурман в сознании и общается со спасателями.

Авария произошла вне рамок официального ралли - на закрытой и охраняемой трассе. Директор ралли Кшиштоф Мацейевский подтвердил, что это была частная тренировка, а не тест, организованный дирекцией гонки. Он добавил, что пока неизвестно, повлияет ли произошедшее на старт ралли, запланированный на пятницу. «Мне нужно обсудить это с оргкомитетом. Лично я считаю, что ралли состоится, но в данный момент у нас нет всей информации», - сказал Мацейевский.

21-летний Маттео Доретто был чемпионом Италии 2024 года в юниорском классе и в этом году выступал за команду MS Munaretto. В зачете чемпионата Европы он занимал четвертое место.