Рядом с Горхоллом пройдет Фестиваль городского пространства

В рамках фестиваля на площадке перед Горхоллом пройдут бесплатные концерты, где среди прочих музыкантов выступят Smilers, Ouu, boipepperoni, The Boondocks и Valge Tüdruk. Кроме того, 13 июня в сотрудничестве с рестораном KAI состоится летняя вечеринка у моря, на которой выступят Bombossa Brothers, Henessi Schmidt, Sam Shure и другие артисты.

Помимо этого, на площади перед Горхоллом 13 и 14 июня пройдут ночные киносеансы в сотрудничестве с кинотеатром Sõprus. В программе - ключевые фильмы эстонского кино этого года, включая художественный фильм Pikad paberid режиссера Меэля Палиали, Fränk Тыниса Пилли, а также документальный фильм See on see, mis paneb elama о солисте Smilers Хендрике Сал-Саллере - одном из главных участников музыкальной программы фестиваля.