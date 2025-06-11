Рядом с Горхоллом пройдет Фестиваль городского пространства

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, Горхолл - это уникальное строение благодаря своему расположению, масштабам и значению: здесь пересекаются история, море и возможности для различных видов деятельности.

«Возвращение фестиваля городского пространства к Горхоллу позволяет по-новому взглянуть на это место и почувствовать, каким может быть город, если предоставить больше пространства для творчества, сообществ и культуры. Часто самые захватывающие перемены начинаются именно с неиспользуемых городских территорий», - отметила Липпус.

В рамках фестиваля на площадке перед Горхоллом пройдут бесплатные концерты, где среди прочих музыкантов выступят Smilers, Ouu, boipepperoni, The Boondocks и Valge Tüdruk. Кроме того, 13 июня в сотрудничестве с рестораном KAI состоится летняя вечеринка у моря, на которой выступят Bombossa Brothers, Henessi Schmidt, Sam Shure и другие артисты.

На протяжении четырех фестивальных дней также будет организовано множество экскурсий. Посетители смогут попасть внутрь Горхолла, узнать больше о планах развития района и истории взаимодействия городской среды и морского побережья.

Свои планы представит порт Таллинна, а вместе с дендрологами горожане смогут познакомиться со всеми деревьями, растущими вокруг Горхолла и на его крыше. Также можно будет принять участие в необычной экскурсии, ориентированной на восприятие.

Для детей и подростков Vivita & Arhitektuurikool организует лагерь Võsalaager, в рамках которого рядом с Горхоллом создадут самое классное городское пространство в Таллинне, а может, и в мире. Участники расчистят территорию от лишнего, построят полосы препятствий и украсят старые бетонные плиты яркими мозаиками.

Помимо этого, на площади перед Горхоллом 13 и 14 июня пройдут ночные киносеансы в сотрудничестве с кинотеатром Sõprus. В программе - ключевые фильмы эстонского кино этого года, включая художественный фильм Pikad paberid режиссера Меэля Палиали, Fränk Тыниса Пилли, а также документальный фильм See on see, mis paneb elama о солисте Smilers Хендрике Сал-Саллере - одном из главных участников музыкальной программы фестиваля.