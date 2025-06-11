Skip to footer
Ср, 11.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В старом совхозном техникуме будет дана жизнь новому культурному фестивалю

Перевод: Павел Соболев
Здание бывшего совхозного техникума в Янеда.

Через месяц в Янеда пройдет фестиваль кино, искусства и музыки KIKUMU. Мероприятие тем более интересно, что оно пройдет в бывшем здании техникума совхоза Янеда, которое можно считать одним из важнейших архитектурных достижений Эстонии 1970-х годов.

Музыкальная программа фестиваля развернется на одной открытой сцене и двух закрытых. В течение трех дней в выступлениях примут участие ангольский современный электронный исполнитель Nazar, легендарный британский диджей Жиль Петерсон, первая и вечно юная эстонская инди-группа Röövel Ööbik, Мария Калласту, которая взлетела до вершин местной поп-музыки, джазовый маэстро Тыну Найссоо с его Freeform Quintet, Meisterjaan, The Boondocks и Маарья Нуут.

Помимо живых концертов, вечера также будут заполнены диджеями, в том числе резидентами вечеринок Haigla Pidu и Mutant Disco.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх