В старом совхозном техникуме будет дана жизнь новому культурному фестивалю

Музыкальная программа фестиваля развернется на одной открытой сцене и двух закрытых. В течение трех дней в выступлениях примут участие ангольский современный электронный исполнитель Nazar, легендарный британский диджей Жиль Петерсон, первая и вечно юная эстонская инди-группа Röövel Ööbik, Мария Калласту, которая взлетела до вершин местной поп-музыки, джазовый маэстро Тыну Найссоо с его Freeform Quintet, Meisterjaan, The Boondocks и Маарья Нуут.