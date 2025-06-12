Мэр Осиновский: реформа ЦРК и решение по детсадам отложены, реформисты нарушили соглашения

Что происходит в столичной коалиции? Почему попытка сделать детские сады бесплатными вылилась в кризис? За что сегодня проголосует горсобрание? Какова цена компромисса?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский.
Фрагмент беседы:
– Можете ли вы дать гарантии того, что таллиннцы все-таки дождутся новости о бесплатных детских садах? Когда это произойдет?
– Если исходить из предположения, что Партия реформ все же, наконец, готова сотрудничать с нами и искать решение вместе, и это не какой-то политический маневр (соглашение о переносе решения на конец июля – прим.ред.) с совсем другими целями, то в ближайшие недели мэрия начнет прорабатывать этот вопрос вместе с Департаментом образования и специалистами. И, конечно же, мы это решение должны найти к концу июня, чтобы подготовить все необходимые постановления и проголосовать в горсобрании 21 июля.
– То есть до выборов решение будет?
– Ну, сегодня – это наша цель, так четыре партии договорились.
– И мы можем утверждать, что детские сады станут бесплатными?
– Пока нет соответствующих договоренностей и решения на уровне горсобрания, утверждать это на 100%, конечно, нельзя. Однако все коалиционные партнеры, все четыре партии готовы работать над тем, чтобы это соглашение было достигнуто. Помимо нескольких других соглашений, которые также требуют реализации 21 июля: это разные проекты, постановления, в том числе – объединение культурных центров. Эта реформа тоже отложена на конец июля.
– А почему голосование по реформе Центра русской культуры отложено на конец июля? Это тоже стало предметом политического спора?
– Как я уже говорил, Партия реформ нарушила несколько соглашений с партнерами, и это одно из них. У нас было соглашение, что этот пункт будет стоять в сегодняшней повестке, но председатель горсобрания из Партии реформ принял решение сегодня не направлять этот вопрос на рассмотрение. Мне сложно сказать, почему. Из рядов фракции Партии реформ к нам поступила информация, что у них есть вопросы к самой реформе.
– Что мы узнаем 21 июля? Центр русской культуры лишится названия, статуса и части бюджета? Или даже всего бюджета?
– Начну отвечать с конца. Финансовые средства Центра Сальме, Центра русской культуры и Котла культуры будут объединены.
У нас нет сегодня никакого намерения урезать бюджет Центра русской культуры. Какая-то реорганизация, конечно же, будет в этом контексте, но мы на самом деле в рамках реформы хотим усилить роль этого центра именно как площадки для культурно-национальных меньшинств. Об этом я говорил с коллективами и работниками центра несколько недель назад. И это действительно наше желание и цель.
– Вопрос с названием окончательно решен?
– Формально он пока не решен, но наше предложение – переименовать его в культурный центр Мере по аналогии с культурным центром Сальме, находящимся на одноименной улице.
Кстати, работникам и коллективам это название очень понравилось! Тем самым сохраняется связь с морем. Думаю, что это подходящее название.
– В отличие от Театра Сюдалинна?
– Да, мне тоже немного непонятен такой выбор. Хочу еще отметить, что помимо переименования Центра русской культуры, мы здесь говорим и о содержательной части. Хотим превратить центр в открытую площадку для национальных меньшинств, усилить ее роль в этом контексте, сохранить самоидентичность. Это содержательная реформа, а не просто смена таблички на стене, как в случае с Русским театром.
– В случае с Русским театром еще урезано госфинансирование на 15%. Центр русской культуры вообще лишится в ходе реформы самостоятельного статуса?
– Самостоятельности лишится – он станет частью целевого учреждения «Котел культуры». Однако в Центре Мере сохранится свой персонал, там будет работать руководитель культурной программы, или худрук. То есть, культурная деятельность будет все же вестись на месте и не будет связана с работой Котла культуры.
– Решилась ли судьба кружков по интересам?
– Очень важно, чтобы они продолжили работу. Такая договоренность у нас достигнута. Мы видим в более долгосрочной перспективе возможность сотрудничества со школой по интересам Канутиайя.
В рамках этого сотрудничества они смогут продолжить свою работу в помещениях Центра на бульваре Мере. Как точно будет выглядеть такое сотрудничество – это вопрос дальнейших обсуждений.
– Что еще может стать предметом спора в ближайшее время?
– На самом деле ни один из таких моментов не может влиять на жизнеспособность коалиции. Всегда можно договориться, если у коалиционных партнеров есть реальное желание продолжить сотрудничество.
– Почему же такой сыр-бор загорелся?
– Думаю, что принципиальный вопрос заключается в том, желает ли Партия реформ продолжать сотрудничество. С другой стороны, внутри коалиции теперь необходимо восстанавливать доверие, подорванное действиями Партии реформ.
– А было ли доверие?
– Да, оно было до прошлого понедельника, когда Партия реформ начала в одностороннем порядке инициировать поправки вместе с оппозиционной Центристской партией. И, конечно же, это повлияло на доверие.
– Сейчас ваши партнеры с высоких трибун говорят о недееспособности коалиции…
– Основой доверия является выполнение достигнутых договоренностей. Если договоренности не выполняются, то нет смысла их заключать. И в таком случае сложно говорить о том, что четыре партии приняли на себя единую ответственность за управление городом.
Надеемся, что после турбулентного периода нам постепенно все же удастся доверие восстановить. Гарантий, правда, нет.
Еще раз могу сказать, что три коалиционных партнера едины в том, что кризис вызван поведением реформистов. Искать причины нужно во внутренних процессах Партии реформ и их рейтингах.
– Коалиция устоит? Особенно, если учитывать, что особых вариантов-то у нее нет…
– Если Партия реформ на уровне своего председателя приняла принципиальное решение о создании коалиции с Центрической партией, то возможность создания другой коалиции существует. Так ли это или нет, покажут ближайшие недели.
Подробнее в повторе!
- Когда можно ждать решения по детсадам?
- Если все за, то почему сыр-бор загорелся?
- Найдены ли источники финансирования?
- Окончательная судьба ЦРК решится сегодня?
- Что отводится в допбюджете на образование?
- Каковы основные приоритеты допбюджета?
- Улеглись ли споры вокруг нового трамвая?
- Оправдал ли себя за год союз четырех партий?