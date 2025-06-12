Мэр Осиновский: реформа ЦРК и решение по детсадам отложены, реформисты нарушили соглашения

– Как я уже говорил, Партия реформ нарушила несколько соглашений с партнерами, и это одно из них. У нас было соглашение, что этот пункт будет стоять в сегодняшней повестке, но председатель горсобрания из Партии реформ принял решение сегодня не направлять этот вопрос на рассмотрение. Мне сложно сказать, почему. Из рядов фракции Партии реформ к нам поступила информация, что у них есть вопросы к самой реформе.

– Что мы узнаем 21 июля? Центр русской культуры лишится названия, статуса и части бюджета? Или даже всего бюджета?

– Начну отвечать с конца. Финансовые средства Центра Сальме, Центра русской культуры и Котла культуры будут объединены.

У нас нет сегодня никакого намерения урезать бюджет Центра русской культуры. Какая-то реорганизация, конечно же, будет в этом контексте, но мы на самом деле в рамках реформы хотим усилить роль этого центра именно как площадки для культурно-национальных меньшинств. Об этом я говорил с коллективами и работниками центра несколько недель назад. И это действительно наше желание и цель.

– Вопрос с названием окончательно решен?

– Формально он пока не решен, но наше предложение – переименовать его в культурный центр Мере по аналогии с культурным центром Сальме, находящимся на одноименной улице.