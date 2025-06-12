Студия Postimees: что происходит в столичной коалиции? Отвечает мэр Осиновский

Почему попытка сделать детские сады бесплатными вылилась в кризис? За что сегодня проголосует горсобрание? Какова цена компромисса?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Следите за беседой в 13:00!
- Когда можно ждать решения по детсадам?
- Если все за, то почему сыр-бор загорелся?
- Найдены ли источники финансирования?
- Окончательная судьба ЦРК решится сегодня?
- Что отводится в допбюджете на образование?
- Каковы основные приоритеты допбюджета?
- Улеглись ли споры вокруг нового трамвая?
- Оправдал ли себя за год союз четырех партий?