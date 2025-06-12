Skip to footer
Чт, 12.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: что происходит в столичной коалиции? Отвечает мэр Осиновский

Почему попытка сделать детские сады бесплатными вылилась в кризис? За что сегодня проголосует горсобрание? Какова цена компромисса?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Следите за беседой в 13:00!

  • Когда можно ждать решения по детсадам?
  • Если все за, то почему сыр-бор загорелся?
  • Найдены ли источники финансирования?
  • Окончательная судьба ЦРК решится сегодня?
  • Что отводится в допбюджете на образование?
  • Каковы основные приоритеты допбюджета?
  • Улеглись ли споры вокруг нового трамвая?
  • Оправдал ли себя за год союз четырех партий?
Комментарии

Ключевые слова

Наверх