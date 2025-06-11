ФОТО Резкое торможение привело к цепной аварии

Сегодня, 11 июня, в 16:00 на Таллиннской окружной дороге вблизи Юри произошло ДТП, в котором участвовало несколько автомобилей.
По сообщению полиции, водитель Mercedes-Benz неожиданно затормозил. Ехавший за ним водитель Nissan сумел быстро отреагировать, однако следовавший третьим грузовик Scania не успел затормозить. Грузовик врезался в Nissan, который в свою очередь угодил в Mercedes-Benz и затем съехал в кювет.
Наиболее серьезные травмы получил водитель Nissan, вылетевший в кювет. Все водители были трезвы и имели соответствующую категорию прав. Одного водителя доставили в больницу на медосмотр.
На вызов отреагировали спасатели и полицейские. Движение на месте аварии нарушено, образовалась большая пробка.