ФОТО Резкое торможение привело к цепной аварии

По сообщению полиции, водитель Mercedes-Benz неожиданно затормозил. Ехавший за ним водитель Nissan сумел быстро отреагировать, однако следовавший третьим грузовик Scania не успел затормозить. Грузовик врезался в Nissan, который в свою очередь угодил в Mercedes-Benz и затем съехал в кювет.