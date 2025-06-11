Госсуд: пожизненно заключенный был ошибочно освобожден из тюрьмы, так как судебное решение еще не вступило в силу

Госсуд сегодня постановил, что причины, приведенные Тартуским окружным судом для отказа в освобождении пожизненно заключенных Альберта Солодова и Олега Борисова, были недостаточными, и что суд должен пересмотреть вопрос об их освобождении. В постановлении Госсуда также указано, что Вируская тюрьма ошибочно освободила Борисова в мае прошлого года до вступления приговора в силу, но после того, как ошибка была обнаружена, мужчина вернулся в тюрьму.