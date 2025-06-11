В Эстонию не пропустили грузовики с грузинскими и азербайджанскими номерами и направили их обратно в Россию

Во вторник сотрудники дорожной полиции Лыунаской префектуры остановили грузовики с азербайджанскими и грузинскими номерами на пограничном пункте Лухамаа, выявив у грузовиков технические нарушения. Транспортные средства были отправлены обратно в Россию.
10 июня сотрудники дорожной полиции Лыунаской префектуры досмотрели грузовик с азербайджанскими номерами, прибывший на пограничный пункт пропуска Лухамаа, и обнаружили, что стандарты выхлопных газов для автопоезда были изменены. Поскольку это транспортное средство не имело права передвигаться по Европейскому союзу, ему не разрешили въехать в страну.