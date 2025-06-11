В Эстонию не пропустили грузовики с грузинскими и азербайджанскими номерами и направили их обратно в Россию

10 июня сотрудники дорожной полиции Лыунаской префектуры досмотрели грузовик с азербайджанскими номерами, прибывший на пограничный пункт пропуска Лухамаа, и обнаружили, что стандарты выхлопных газов для автопоезда были изменены. Поскольку это транспортное средство не имело права передвигаться по Европейскому союзу, ему не разрешили въехать в страну.

Тоже 10 июня сотрудники дорожной полиции Лыунаской префектуры досмотрели грузовик Scania с азербайджанскими номерами на пограничном пункте пропуска Лухамаа и обнаружили, что его ограничитель скорости не работает. Кроме того, таможенники обнаружили 360 контрабандных сигарет между солнцезащитными козырьками грузовика. Водителю грузовика и его транспортному средству не разрешили пересечь границу, и его отправили обратно в Россию.