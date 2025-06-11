Не секрет, что восточный сосед хочет дестабилизировать общества бывших советских республик и смягчить отношение людей к нему с помощью пропаганды. В отношении старших поколений советская ностальгия, несомненно, является одним из инструментов этой пропаганды, пишет онлайн-редактор Карл Сигмунд Бертинг.
Прошло более трех десятилетий с момента распада СССР, и за это время выросло полтора поколения, которые не помнят то время. Тем не менее доказано, что эта странная ностальгия - это та карта, на которую можно ловить и молодежь.
Проводя время в ленте социальных сетей, я заметил (особенно после обострения войны в Украине) тренды, которые просто невозможно игнорировать. Например, reels/tiktok-ролики, нарезанные из старых фотографий. В ряду картинок могут быть, например, старик в «Жигулях», уютная советская кухня с бабушкиными котлетами, шипящими на сковородке на плите, драная «панелька» и ухабистая асфальтовая дорога. На заднем плане может играть песня «Трава у дома», которая многим из моего поколения еще знакома по мультфильму «Ну, погоди!»
Акцент делается на тепле домашнего очага, которое мы чувствовали, когда приезжали к бабушке, и на добрых эмоциях, которые мы испытывали в детстве, когда дедушка возил нас на своей машине. Понятно, что такие воспоминания вызывают умиление. Но как в эту ностальгическую картину вписываются уродливый панельный дом или дорога с рытвинами?
Ролики могут иметь два подтекста: одни подчеркивают милое детство, другие показывают, как тяжело жилось. Я не знаю, как тяжелая жизнь должна вызывать положительные эмоции по отношению к России, но и здесь тоже есть логика. Поколение, которое было названо поколением неженок, получает сообщение, что на самом деле мы не такие, потому что мы выросли в трудных обстоятельствах и на самом деле являемся закаленными восточноевропейскими силачами.
Это видеоролики на английском и, конечно, в основном - на русском. Алгоритмы делают свое дело, и я понимаю, почему эти клипы засоряют мою ленту - у меня просто повышенный интерес к этой теме, но вообще-то никто не застрахован.
Они нацелены на рынок Восточной Европы, и если поначалу, возможно, в игру вступала мохнатая лапа русского медведя, то теперь такие вещи, вероятно, редактируются и выпускаются в обращение и «полезными идиотами», которые позволили себя ослепить такой «прикормкой». Это и есть часть мягкого влияния на нас.
Я хочу пожелать больше критического ума, который становится все более актуальным в бурлящем котле социальных сетей, как молодым, так и старым.