МНЕНИЕ Для чего в TikTok запускают «совок»

Прошло более трех десятилетий с момента распада СССР, и за это время выросло полтора поколения, которые не помнят то время. Тем не менее доказано, что эта странная ностальгия - это та карта, на которую можно ловить и молодежь.

Проводя время в ленте социальных сетей, я заметил (особенно после обострения войны в Украине) тренды, которые просто невозможно игнорировать. Например, reels/tiktok-ролики, нарезанные из старых фотографий. В ряду картинок могут быть, например, старик в «Жигулях», уютная советская кухня с бабушкиными котлетами, шипящими на сковородке на плите, драная «панелька» и ухабистая асфальтовая дорога. На заднем плане может играть песня «Трава у дома», которая многим из моего поколения еще знакома по мультфильму «Ну, погоди!»

Акцент делается на тепле домашнего очага, которое мы чувствовали, когда приезжали к бабушке, и на добрых эмоциях, которые мы испытывали в детстве, когда дедушка возил нас на своей машине. Понятно, что такие воспоминания вызывают умиление. Но как в эту ностальгическую картину вписываются уродливый панельный дом или дорога с рытвинами?