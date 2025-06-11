ООН: несмотря на прогресс, в мире по-прежнему насчитывается 138 миллионов работников-детей

Десять лет назад страны мира в рамках Целей устойчивого развития поставили цель полностью покончить с детским трудом к 2025 году.

«В 2015 году мировое сообщество пообещало положить конец детскому труду к 2025 году. Этот срок теперь истек, - говорится в совместном докладе Детского фонда ООН (UNICEF) и Международной организации труда (МОТ). - Но детский труд не исчез».

В прошлом году в мире трудились 137,6 миллиона детей в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет около 7,8% всех детей в этой возрастной группе, согласно публикуемым раз в четыре года данным.

Число детских работников в мире примерно вдвое превышает население Франции. Несмотря на это, с 2000 года доля детского труда снижается: тогда работавших детей насчитывалось 246 миллионов.

После тревожного роста в 2016-2020 годах тенденция снова пошла на спад: в 2024 году детей, вовлеченных в труд, было на 20 миллионов меньше, чем четыре года назад.

Были достигнуты важные успехи в сокращении детского принудительного труда, отметила исполнительный директор UNICEF Кэтрин Рассел: «Тем не менее слишком много детей по-прежнему работают в шахтах, на фабриках и в полях, часто выполняя опасную работу ради выживания».

Согласно докладу, 40% из 138 миллионов детских работников в 2024 году занимались опасной работой, которая, вероятно, наносит вред их здоровью, безопасности и развитию.