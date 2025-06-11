ООН: несмотря на прогресс, в мире по-прежнему насчитывается 138 миллионов работников-детей

В 2024 году в мире насчитывалось почти 138 миллионов детей, вовлеченных в трудовую деятельность, сообщила ООН в опубликованном в среду докладе, предупредив, что, несмотря на определенные успехи, для искоренения детского труда потребуются еще сотни лет.
Десять лет назад страны мира в рамках Целей устойчивого развития поставили цель полностью покончить с детским трудом к 2025 году.
«В 2015 году мировое сообщество пообещало положить конец детскому труду к 2025 году. Этот срок теперь истек, - говорится в совместном докладе Детского фонда ООН (UNICEF) и Международной организации труда (МОТ). - Но детский труд не исчез».
В прошлом году в мире трудились 137,6 миллиона детей в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет около 7,8% всех детей в этой возрастной группе, согласно публикуемым раз в четыре года данным.
Число детских работников в мире примерно вдвое превышает население Франции. Несмотря на это, с 2000 года доля детского труда снижается: тогда работавших детей насчитывалось 246 миллионов.
После тревожного роста в 2016-2020 годах тенденция снова пошла на спад: в 2024 году детей, вовлеченных в труд, было на 20 миллионов меньше, чем четыре года назад.
Были достигнуты важные успехи в сокращении детского принудительного труда, отметила исполнительный директор UNICEF Кэтрин Рассел: «Тем не менее слишком много детей по-прежнему работают в шахтах, на фабриках и в полях, часто выполняя опасную работу ради выживания».
Согласно докладу, 40% из 138 миллионов детских работников в 2024 году занимались опасной работой, которая, вероятно, наносит вред их здоровью, безопасности и развитию.
Генеральный директор МОТ Жильбер Унгбо подчеркнул, что для отказа от использования детского труда еще предстоит проделать большую работу.
Если все будет продолжаться в нынешнем темпе, на искоренение детского труда уйдут сотни лет, предупредила эксперт UNICEF Клаудия Каппа. Особенно медленно идет процесс в возрастной группе самых маленьких детей. По данным доклада, в прошлом году 80 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет трудились, что составляет 8,2% от общего числа детей в этой возрастной категории по всему миру.
При этом, по словам Каппа, хорошо известны ключевые меры, необходимые для решения этой проблемы. Одним из главных факторов она назвала бесплатное образование, которое не только освобождает детей от труда, но и защищает их в будущем от вредных условий на рынке труда. Другим важным фактором является всеобъемлющая система социальной защиты, которая могла бы облегчить бремя семей и уязвимых сообществ.
Согласно докладу, больше всего детского труда используется в сельском хозяйстве - 61% всех случаев, за ним следуют домашний труд и другие виды услуг - 27%, и промышленность (включая добычу полезных ископаемых и производство) - 13%.
Больше всего детских работников в странах к югу от Сахары - около 87 миллионов. Наибольшего прогресса удалось достичь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где количество работающих детей сократилось с 49 миллионов в 2000 году до 28 миллионов в 2024 году.