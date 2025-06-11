Объединенная левая партия стала Левым союзом, который хочет быть не прокремлевским, а пропалестинским

Бывшая Эстонская объединенная левая партия наконец собрала достаточно кворума на своем общем собрании в субботу, чтобы избрать новое правление и изменить свое название на «Союз левых Эстонии». Партия исключила сотни неактивных членов, оставив только 27 партийцев, то есть это даже меньше имен, что помещается на лист размером А4.