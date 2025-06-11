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Объединенная левая партия стала Левым союзом, который хочет быть не прокремлевским, а пропалестинским

Перевод: Павел Соболев
Один из лидеров Левого союза Эстонии Роберт Кийслер не так давно был социал-демократом. Коллаж.

Левому союзу Эстонии с его оставшимися 27 членами теперь предстоит решить, как за три месяца набрать 500 членов, чтобы сохранить себя как партию, а также поддержку государственного бюджета, которую союз получил после выборов с помощью Айво Петерсона.

Бывшая Эстонская объединенная левая партия наконец собрала достаточно кворума на своем общем собрании в субботу, чтобы избрать новое правление и изменить свое название на «Союз левых Эстонии». Партия исключила сотни неактивных членов, оставив только 27 партийцев, то есть это даже меньше имен, что помещается на лист размером А4.

Союз левых Эстонии является преемником Эстонской коммунистической партии. Первоначально название было изменено на Эстонскую демократическую рабочую партию в 1992 году, а затем на Эстонскую объединенную левую партию, которая исторически ориентировалась на интересы русских избирателей, но не достигла политического успеха. Первым руководителем организации был Вайно Вяльяс, один из последних лидеров Эстонской Советской Социалистической Республики.

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